SRE llama al diálogo urgente y pide frenar ataques entre Israel e Irán

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó este 28 de febrero de 2026 su profunda preocupación por la escalada militar entre Israel e Irán, tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos iraníes. La respuesta de Teherán con misiles y drones elevó la tensión regional.

El posicionamiento oficial ocurre en un contexto de incertidumbre global, con reportes cruzados sobre la muerte del ayatolá Alí Jamenei confirmada por EUA. Mientras Israel y Washington sostienen esa versión, autoridades iraníes la rechazan. La crisis entre Israel e Irán amenaza con extenderse a otros países.

México fija postura ante la crisis en Medio Oriente

La SRE condenó el uso de la fuerza y urgió a todas las partes a priorizar la vía diplomática. Reiteró que la política exterior mexicana privilegia la solución pacífica de controversias.

El gobierno advirtió que una guerra abierta tendría consecuencias humanitarias graves y afectaciones a la estabilidad económica mundial, incluidos mercados energéticos y rutas comerciales.

Ataques y represalias elevan el riesgo regional

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra instalaciones militares y nucleares en Irán. Teherán respondió con ofensivas contra territorio israelí y bases estadounidenses en Qatar, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

Los reportes hablan de víctimas y daños en ciudades clave. Analistas alertan que un error de cálculo podría detonar un conflicto de mayor escala.

Impacto global del conflicto entre Israel e Irán

La confrontación presiona los precios del petróleo y genera volatilidad financiera. También incrementa la preocupación por la seguridad internacional.

Desde Israel, así se vive el conflicto entre EUA e Irán en Medio Oriente

Expertos en geopolítica advierten que la falta de canales diplomáticos efectivos aumenta el riesgo de escaladas sucesivas.

Recomendaciones y apoyo a mexicanos en la zona

La SRE informó que embajadas y consulados mantienen contacto con connacionales. Ofrece asistencia inmediata ante emergencias y emitió recomendaciones prácticas como:



Evita viajes no esenciales a Irán, Israel u otras áreas afectadas

Si estás en la zona, mantente en lugares seguros, sigue instrucciones locales y regístrate en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) en gob.mx/sre

Para emergencias, contacta las representaciones mexicanas o el número de apoyo consular disponible

México insistió en que la comunidad internacional debe impulsar soluciones pacíficas.