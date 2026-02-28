Hora señal para ver el Toluca vs Chivas por la Jornada 8 de la Liga MX

¡El partido de la jornada! Este sábado 28 de febrero se llevará a cabo el duelo Toluca vs Chivas correspondiente a la Jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, esto en el llamado cotejo más atractivo del fin de semana gracias a que se enfrentan el vigente bicampeón contra el actual líder general.

Será en la cancha del Estadio Nemesio Diez en el Estado de México (Edomex), que los dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed se deberán medir a los pupilos de Gabriel Milito, los cuales a pesar de haber caído la jornada pasada, se mantienen en lo más alto de la clasificación por arriba de Cruz Azul.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Líder vs bicampeón; los juegos más atractivos de Liga MX esta Jornada 8 La Jornada 8 de la Liga MX tendrá partidos de alta intensidad como el Chivas vs Toluca, América vs Tigres y el Cruz Azul vs Monterrey; aquí los detalles. 26 febrero, 2026

¿A qué hora y por dónde ver el Toluca vs Chivas?

Será en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que estará dando inicio el partido Toluca vs Chivas desde la cancha del Estadio Nemesio Diez en el Estado de México.

El partido lo podrás seguir completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7 y todas las plataformas digitales de Azteca Deportes con las mejores voces de la narración en México, pues Christian Martinoli, Luis García y compañía estarán en la transmisión.

¿Cómo llegan Toluca y Chivas al juego de la Jornada 8?

El enfrentamiento Toluca vs Chivas se encargará de medir a dos de los mejores equipos en la actualidad dentro de la Liga MX, pues mientras los dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed mantienen el paso invicto, los de Gabriel Milito vienen de perder sus primeros 3 puntos luego de caer ante Cruz Azul en la Jornada 7.

Pese a ello, hasta antes del inicio de los compromisos de este sábado 28 de febrero, el rebaño se mantiene como líder de la clasificación con 18 puntos, mientras que los Diablos marchan en el cuarto puesto con 15 unidades.

Próximos rivales de Toluca y Chivas en Liga MX

El próximo enfrentamiento de los Diablos Rojos será en el partido Pumas vs Toluca que se disputará el 3 de marzo, mientras que el Rebaño hará lo propio ante los Rojinegros del Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

México sí cumple con los requisitos para el Mundial, asegura la FMF

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.