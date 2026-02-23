Chivas es líder pero acechan Cruz Azul y Pumas; así quedó la tabla del Clausura 2026 tras la jornada 7 en la Liga MX

Con siete jornadas disputadas, el Clausura 2026 empieza a perfilar a sus contendientes. Aunque todavía queda camino por recorrer, la tabla general de la Liga MX ya muestra diferencias claras entre los equipos que pelean por el liderato y aquellos que buscan salir del fondo.

CHIVAS PERDIÓ EL INVICTO PERO SIGUE DE LÍDER 🐐



Se aprieta la batalla por el primer lugar y la próxima jornada Toluca recibe a Guadalajara en duelo que sacará chispas, el Clausura 2026 está llegando a la mitad del torneo regular 🔥 pic.twitter.com/yjVv78NtKM — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 23, 2026

¿Cómo va la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 7?

Luego de la fecha 7 del torneo de la Liga BBVA MX, así se encuentra la clasificación:



Guadalajara: 18 puntos

Cruz Azul: 16 puntos

Pumas: 15 puntos

Toluca: 15 puntos

Pachuca: 14 puntos

Atlas: 13 puntos

América: 11 puntos

Tigres: 10 puntos

Monterrey: 10 puntos

Necaxa: 9 puntos

Xolos: 8 puntos

San Luis: 7 puntos

León: 7 puntos

Querétaro: 5 puntos

Puebla: 5 puntos

Juárez: 4 puntos

Mazatlán: 4 puntos

Santos: 1 punto

Así se vivió la jornada 7 del Clausura 2026

El líder es Guadalajara con 18 unidades, pese a haber perdido el invicto en la jornada más reciente. Cruz Azul se colocó segundo tras vencer justamente al conjunto rojiblanco y recortó distancia a solo dos puntos.

Pumas se mantiene como uno de los equipos más constantes del torneo al ubicarse tercero con 15 puntos y sin conocer la derrota. Toluca comparte unidades con los universitarios y se mantiene en la pelea por los primeros puestos.

Más abajo, Pachuca y Atlas siguen de cerca la zona alta, mientras que América, Tigres y Monterrey intentan consolidarse dentro de los primeros ocho lugares.

En la parte baja, Querétaro y Puebla suman cinco puntos, mientras que Juárez y Mazatlán registran cuatro. Santos Laguna cierra la clasificación con apenas una unidad tras siete partidos disputados.

Partidos de la jornada 8 del Clausura 2026

La siguiente fecha podría provocar movimientos importantes en la tabla, ya que habrá enfrentamientos directos entre aspirantes al liderato.



Viernes 27 de febrero

Querétaro vs Santos: 19:00 horas Mazatlán vs Pachuca: 19:00 horas Juárez vs Atlas: 21:00 horas Xolos vs Pumas: 21:06 horas

Sábado 28 de febrero

San Luis vs Puebla: 17:00 horas Toluca vs Guadalajara: 17:00 horas León vs Necaxa: 19:00 horas Monterrey vs Cruz Azul: 19:00 horas América vs Tigres: 21:00 horas



Pendiente el Querétaro vs Juárez

Cabe recordar que el duelo pendiente entre Querétaro y Juárez de la jornada 7 fue reprogramado por los hechos de violencia en el país, por lo que la clasificación aún podría ajustarse en las próximas semanas.

