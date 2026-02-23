Chivas es líder pero acechan Cruz Azul y Pumas; así quedó la tabla del Clausura 2026 tras la jornada 7 en la Liga MX

inklusion.png Sitio accesible
Escrito por: Ximena Ochoa

Con siete jornadas disputadas, el Clausura 2026 empieza a perfilar a sus contendientes. Aunque todavía queda camino por recorrer, la tabla general de la Liga MX ya muestra diferencias claras entre los equipos que pelean por el liderato y aquellos que buscan salir del fondo.

¿Cómo va la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 7?

Luego de la fecha 7 del torneo de la Liga BBVA MX, así se encuentra la clasificación:

  • Guadalajara: 18 puntos
  • Cruz Azul: 16 puntos
  • Pumas: 15 puntos
  • Toluca: 15 puntos
  • Pachuca: 14 puntos
  • Atlas: 13 puntos
  • América: 11 puntos
  • Tigres: 10 puntos
  • Monterrey: 10 puntos
  • Necaxa: 9 puntos
  • Xolos: 8 puntos
  • San Luis: 7 puntos
  • León: 7 puntos
  • Querétaro: 5 puntos
  • Puebla: 5 puntos
  • Juárez: 4 puntos
  • Mazatlán: 4 puntos
  • Santos: 1 punto

Así fue el golazo de Lamine Yamal en Barcelona 3-0 Real Oviedo

Así se vivió la jornada 7 del Clausura 2026

El líder es Guadalajara con 18 unidades, pese a haber perdido el invicto en la jornada más reciente. Cruz Azul se colocó segundo tras vencer justamente al conjunto rojiblanco y recortó distancia a solo dos puntos.

Pumas se mantiene como uno de los equipos más constantes del torneo al ubicarse tercero con 15 puntos y sin conocer la derrota. Toluca comparte unidades con los universitarios y se mantiene en la pelea por los primeros puestos.

Más abajo, Pachuca y Atlas siguen de cerca la zona alta, mientras que América, Tigres y Monterrey intentan consolidarse dentro de los primeros ocho lugares.

En la parte baja, Querétaro y Puebla suman cinco puntos, mientras que Juárez y Mazatlán registran cuatro. Santos Laguna cierra la clasificación con apenas una unidad tras siete partidos disputados.

Partidos de la jornada 8 del Clausura 2026

La siguiente fecha podría provocar movimientos importantes en la tabla, ya que habrá enfrentamientos directos entre aspirantes al liderato.

  • Viernes 27 de febrero
    • Querétaro vs Santos: 19:00 horas
    • Mazatlán vs Pachuca: 19:00 horas
    • Juárez vs Atlas: 21:00 horas
    • Xolos vs Pumas: 21:06 horas
  • Sábado 28 de febrero
    • San Luis vs Puebla: 17:00 horas
    • Toluca vs Guadalajara: 17:00 horas
    • León vs Necaxa: 19:00 horas
    • Monterrey vs Cruz Azul: 19:00 horas
    • América vs Tigres: 21:00 horas

Pendiente el Querétaro vs Juárez

Cabe recordar que el duelo pendiente entre Querétaro y Juárez de la jornada 7 fue reprogramado por los hechos de violencia en el país, por lo que la clasificación aún podría ajustarse en las próximas semanas.

