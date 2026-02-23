Chivas es líder pero acechan Cruz Azul y Pumas; así quedó la tabla del Clausura 2026 tras la jornada 7 en la Liga MX
Mientras Pumas vuela invicto, Santos Laguna apenas suma un punto en siete juegos; revisa la clasificación completa y los horarios de la próxima jornada.
Con siete jornadas disputadas, el Clausura 2026 empieza a perfilar a sus contendientes. Aunque todavía queda camino por recorrer, la tabla general de la Liga MX ya muestra diferencias claras entre los equipos que pelean por el liderato y aquellos que buscan salir del fondo.
CHIVAS PERDIÓ EL INVICTO PERO SIGUE DE LÍDER
Se aprieta la batalla por el primer lugar y la próxima jornada Toluca recibe a Guadalajara en duelo que sacará chispas, el Clausura 2026 está llegando a la mitad del torneo regular
¿Cómo va la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 7?
Luego de la fecha 7 del torneo de la Liga BBVA MX, así se encuentra la clasificación:
- Guadalajara: 18 puntos
- Cruz Azul: 16 puntos
- Pumas: 15 puntos
- Toluca: 15 puntos
- Pachuca: 14 puntos
- Atlas: 13 puntos
- América: 11 puntos
- Tigres: 10 puntos
- Monterrey: 10 puntos
- Necaxa: 9 puntos
- Xolos: 8 puntos
- San Luis: 7 puntos
- León: 7 puntos
- Querétaro: 5 puntos
- Puebla: 5 puntos
- Juárez: 4 puntos
- Mazatlán: 4 puntos
- Santos: 1 punto
Así se vivió la jornada 7 del Clausura 2026
El líder es Guadalajara con 18 unidades, pese a haber perdido el invicto en la jornada más reciente. Cruz Azul se colocó segundo tras vencer justamente al conjunto rojiblanco y recortó distancia a solo dos puntos.
Pumas se mantiene como uno de los equipos más constantes del torneo al ubicarse tercero con 15 puntos y sin conocer la derrota. Toluca comparte unidades con los universitarios y se mantiene en la pelea por los primeros puestos.
Más abajo, Pachuca y Atlas siguen de cerca la zona alta, mientras que América, Tigres y Monterrey intentan consolidarse dentro de los primeros ocho lugares.
En la parte baja, Querétaro y Puebla suman cinco puntos, mientras que Juárez y Mazatlán registran cuatro. Santos Laguna cierra la clasificación con apenas una unidad tras siete partidos disputados.
Partidos de la jornada 8 del Clausura 2026
La siguiente fecha podría provocar movimientos importantes en la tabla, ya que habrá enfrentamientos directos entre aspirantes al liderato.
- Viernes 27 de febrero
- Querétaro vs Santos: 19:00 horas
- Mazatlán vs Pachuca: 19:00 horas
- Juárez vs Atlas: 21:00 horas
- Xolos vs Pumas: 21:06 horas
- Sábado 28 de febrero
- San Luis vs Puebla: 17:00 horas
- Toluca vs Guadalajara: 17:00 horas
- León vs Necaxa: 19:00 horas
- Monterrey vs Cruz Azul: 19:00 horas
- América vs Tigres: 21:00 horas
Pendiente el Querétaro vs Juárez
Cabe recordar que el duelo pendiente entre Querétaro y Juárez de la jornada 7 fue reprogramado por los hechos de violencia en el país, por lo que la clasificación aún podría ajustarse en las próximas semanas.
