Líder vs bicampeón; los juegos más atractivos de Liga MX esta Jornada 8

Este fin de semana se llevará a cabo una de las jornadas más atractivas e imperdibles de toda la Liga MX, pues se estarán disputando partidos como el Chivas vs Toluca, América vs Tigres y el Monterrey vs Cruz Azul, enfrentamientos que son dignos de final del futbol mexicano.

La Jornada 8 de nuestro futbol tomará relevancia gracias a que se medirá el actual líder de la tabla general como lo son las Chivas, contra el vigente bicampeón de la Liga MX como el Toluca en la cancha del estadio Nemesio Diez en el Estado de México (Edomex).

Horarios de los jugos más importantes de la Jornada 8 en Liga MX

Al ser jornada exclusiva para viernes y sábado, los partidos más importantes de la Liga MX en la Jornada 8 estarán iniciando en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Los horarios confirmados de los juegos en tiempo del centro del país son:

Toluca vs Chivas a las 17:00 horas

Monterrey vs Cruz Azul a las 19:00 horas

América vs Tigres a las 21:10 horas

Será justamente el partido entre azulcremas y felinos, el cual estará dando el cierre de la actividad en toda la Jornada 8 de nuestro futbol.

¿Cómo se juega el resto de la Jornada 8 en el futbol mexicano?

Más allá de estos enfrentamientos, el Clausura 2026 de la Liga MX tendrá partidos que podrían dejar movimientos importantes en la tabla general de clasificación, la cual cada vez está más cerrada en la parte alta.

Mazatlán vs Pachuca

Querétaro vs Santos

Juárez vs Atlas

Xolos vs Pumas

Atlético San Luis vs Puebla

León vs Necaxa

Partidos más atractivos de la Jornada 9 en Liga MX

En cuanto a la Jornada 9, los partidos se disputarán de la siguiente manera a partir del próximo 3 de marzo:

Pachuca vs Necaxa

Santos vs Cruz Azul

Atlético San Luis vs Mazatlán

Pumas vs Toluca

Monterrey vs Querétaro

Puebla vs Tigres

Atlas vs Xolos

América vs Juárez

