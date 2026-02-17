Álvaro Fidalgo sí espera a México; Duilio Davino revela lo único que falta para que juegue con la Selección Mexicana

El Director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino reveló por primera vez que el español naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, sí se encuentra en conversaciones para representar a la Selección Mexicana en el próximo Mundial 2026 de la FIFA que estará dando inicio en junio próximo.

En conferencia de prensa el directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), señaló que tras hacer el famoso “one time switch” ante la FIFA, el hoy jugador del Real Betis está dentro de la lista de 55 futbolistas que podrían ser convocados por Javier Aguirre para el próximo parón internacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La Copa del Mundial 2026 llegará a Monterrey y así podrás tomarte una foto con ella El tour de la Copa Mundial de la FIFA 2026 incluyó a la ciudad de Monterrey dentro de sus recorridos; el trofeo llegará a Nuevo León en marzo próximo. 14 febrero, 2026

¿Qué falta para que Álvaro Fidalgo juegue por México?

De acuerdo con Duilio Davino los contactos con Álvaro Fidalgo se han mantenido desde hace varios días, asegurando que el español ha dejado en claro su deseo de poder defender y representar a la Selección Mexicana en el Mundial de este 2026.

“Hemos estado en contacto con él, es un jugador que tiene un gran rendimiento, es mexicano (...) Álvaro quiere venir a jugar, está dentro de los jugadores que mencionamos, los 55, ya dependerá de Javier si lo convoca o no”, mencionó Davino en conferencia.

Números de Álvaro Fidalgo con América

Es importante mencionar que Álvaro Fidalgo ha sido uno de los futbolistas más consistentes que ha tenido la Liga MX en los últimos cinco años, pues desde su llegada al Club América logró disputar un total de 227 partidos en los cuales aportó 22 goles y 30 asistencias.

“El Maguito” fue una de las piezas más importantes en el tricampeonato del América junto a André Jardine, pues el hoy mexicanoespañol aportó liderazgo y personalidad en las finales ante Tigres, Cruz Azul y Monterrey.

Naturalizados que han representado a México en la Copa del Mundo de la FIFA

Entre los naturalizados que han defendido a México en un Mundial de la FIFA están los siguientes:

Gabriel Caballero

Antonio Naelson “Sinha”

Guillermo Franco

Rogelio Funes Mori

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.