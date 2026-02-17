OFICIAL: Estos son los últimos 3 rivales de la Selección Mexicana antes de comenzar el Mundial 2026

Ya se definió el calendario de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre tendrá varios partidos amistosos para llegar con ritmo a la Copa del Mundo y, como era lógico, le buscaron rivales que podrían ser "parecidos" a los que se medirán en la justa internacional.

Recordemos que México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y una selección europea en la Copa del Mundo, por lo que sus próximos partidos amistosos serán una excelente prueba para medir condiciones contra rivales similares.

Ghana, Australia y Serbia, los amistosos para la Selección Mexicana

Recordemos que México ya tenía amistosos confirmados contra Portugal y Bélgica para la próxima fecha FIFA de marzo, sin embargo, han expandido su calendario y agregarán encuentros para la última semana de mayo y la primera de junio.



México vs Ghana / 22 de mayo / Se jugará en algún estadio de México por confirmar

/ 22 de mayo / Se jugará en algún estadio de México por confirmar México vs Australia / 30 de mayo / Se jugará en el Rose Bowl de Pasadena, California

/ 30 de mayo / Se jugará en el Rose Bowl de Pasadena, California México vs Serbia / 4 de junio / Se jugará en algún estadio de México por confirmar

Ghana será una prueba para entender a Sudáfrica; Australia será una buena prueba para entender a Corea del Sur; y Serbia será una excelente opción para entender al rival de repechaje europeo.

Incondicionales, está lista la #ÚltimaEscala 🏟️.



Estos son los 3 partidos de preparación antes de iniciar nuestro camino en el Mundial 2026 ⚽.



— Selección Nacional (@miseleccionmx) February 17, 2026

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Recordemos que el partido inaugural será el de México vs Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca, por lo que el tiempo será lo más importante en esta última recta:



Evento: Inauguración del Mundial 2026

Partido: México vs Sudáfrica

Fecha : Jueves 11 de junio

Hora: 1:00 pm

Sede: Estadio Azteca

México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026

