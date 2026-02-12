El Mundial 2026 busca talento tech en Guadalajara: Conoce cómo ganar una certificación de Microsoft

Con la llegada del Mundial 2026 a México, Guadalajara se posiciona como un semillero de talento tech con una propuesta que va más allá del futbol: el CodeCup 2026 es un hackatón donde los equipos ganadores podrán obtener una certificación de Microsoft en inteligencia artificial, totalmente gratuita.

La convocatoria, impulsada por el Consulado de Estados Unidos y el Ayuntamiento de Zapopan en coordinación con la empresa Improving, abre sus puertas para que desarrolladores y emprendedores diseñen soluciones tecnológicas con impacto real en la ciudad sede del torneo más importante del mundo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CodeCup 2026: el hackatón que quiere transformar la ciudad antes y después del Mundial

El CodeCup 2026 reunirá a doce equipos de hasta seis integrantes durante dos días de competencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara, los días 20 y 21 de marzo. El objetivo central es crear herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia de los asistentes al Mundial y dejen un legado en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Los proyectos deben atender áreas clave relacionadas con el evento y con las necesidades urbanas permanentes de la ciudad. Entre los temas prioritarios están la movilidad, la accesibilidad universal, la gestión del tráfico, la seguridad ciudadana, la atención de emergencias, el turismo y el impulso al comercio local.

El evento tuvo su anuncio oficial con la presencia de la cónsul Amy Scanlon, representantes de la FIFA, autoridades de la UAG y funcionarios del Gobierno de Zapopan. La cónsul destacó que estas iniciativas reflejan el compromiso colectivo por construir un legado de innovación y prosperidad duradera para Jalisco.

La CodeCup 2026 llega a Gudalajara en busca del talento tech. |Universidad Autónoma de Guadalajara

¿Cómo participar y qué premios se pueden obtener en el CodeCup 2026?

Los equipos interesados pueden inscribirse hasta el 27 de febrero en dos modalidades distintas: la "fase-producto", para grupos de entre 2 y 6 integrantes con proyectos ya en desarrollo, y la "fase-idea", destinada a equipos de 3 a 5 personas con propuestas nuevas desde cero.

El premio principal para todos los integrantes de los equipos ganadores es una certificación oficial gratuita en Microsoft AI, un programa de 30 horas diseñado para fortalecer habilidades avanzadas en inteligencia artificial, otorgado a través de American Space y Esquina Franklin.

Los proyectos con mayor potencial podrán recibir orientación y apoyos adicionales, tanto a nivel local como internacional, para su futura implementación. Para consultar requisitos, bases y fechas clave, las personas interesadas pueden ingresar al sitio oficial en www.codecup2026.com .