La Copa del Mundial 2026 llegará a Monterrey y así podrás tomarte una foto con ella

Si pensabas que el Mundial 2026 solo traería sorpresas a la Ciudad de México (CDMX) estás muy equivocado, pues se ha dado a conocer que en el marco del inicio del torneo internacional en nuestro país, la ciudad de Monterrey estará recibiendo el famoso trofeo antes conocido como “Jules Rimet” para que los fanáticos puedan tomarse una foto.

La llegada del galardón a la ciudad de Nuevo León se da como parte del tour que organiza la FIFA en las ciudades que serán sedes mundialistas, esto con la finalidad de que los anfitriones puedan ver en primera persona el trofeo más codiciado en la historia del futbol.

¿Cuándo llega la copa del Mundial 2026 a Monterrey?

De acuerdo con la información del llamado Trophy Tour, el galardón del Mundial 2026 estará llegando a la ciudad de Monterrey, Nuevo León del próximo 14 al 16 de marzo, esto dentro del Estadio BBVA de los Rayados, el cual también será sede de partidos del torneo de la FIFA.

Es importante mencionar que para poder ver de cerca el trofeo que en 1970 se nombró como “Jules Rimet”, las y los fanáticos deben realizar un registro y esperar a ver si fueron de los afortunados ganadores.

¿Cómo registrarse para la foto con el trofeo del Mundial 2026 en Monterrey?

Para hacer el registro y poder ver el trofeo del Mundial 2026 de cerca y a todo color, las y los interesados primero deben registrarse en el sitio oficial Trophy Tour de Coca Cola, al cual podrás ingresar dentro del siguiente enlace oficial.

Una vez dentro de esa liga, deberás seguir los siguientes pasos:

Llenar el formulario con la información requerida (nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico)

Participa en la dinámica que se desplegará en el mismo enlace

Elige la ciudad, fecha y hora en la que pretendes acudir a ver el trofeo

Guarda el código QR, pues este será la llave de acceso al evento

Vale la pena mencionar que esta actividad es completamente gratuito, sin embargo, la misma está sujeta a disponibilidad por registro y sorteo.

¿Qué otras ciudades de México recibirán el trofeo del Mundial?

Guadalajara: 28 de febrero al 2 de marzo

León: 4 y 5 de marzo

Veracruz: 6 y 7 de marzo

Chihuahua: 9 y 10 de marzo

Querétaro: 11 y 12 de marzo

Monterrey: 14 al 16 de marzo

Puebla: 18 y 19 de marzo

Mérida: 21 y 22 de marzo

Ciudad de México: del 5 al 8 de junio

