Chivas, Cruz Azul y Pumas en lo más alto; así quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 6

El espectáculo de la jornada 6 de la Liga MX provocó importantes movimientos en la tabla general, recordando que ahora solo avanzan los primeros 8 equipos.

Liga MX: Tabla de la jornada 6 del torneo Clausura 2026
Deportes

Escrito por: Marco Antonio Campuzano

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX ha comenzado de la mejor manera y ya comenzamos a conocer algunos equipos que, sin duda, serán contendientes al título. La jornada 6 tuvo partidos como el Chivas vs América y el Cruz Azul vs Tigres, dos emocionantes encuentros que provocaron cambios importantes en la tabla general.

Este Clausura 2026 tendrá la peculiaridad de que no habrá repechaje ni 'Play - In'. Después de varios años, otra vez son los primeros 8 equipos los que avanzan directamente a la Liguilla y se enfrentan en rondas de cuartos de final, por lo que cada resultado es clave para poder aspirar a la siguiente ronda.

Tabla de Liga MX tras jornada 6 del torneo Clausura 2026

  1. Chivas / 18 puntos / +7 goles
  2. Cruz Azul / 13 puntos / +4 goles
  3. Pumas / 12 puntos / +6 goles
  4. Toluca / 12 puntos / +2 goles
  5. Pachuca / 11 puntos / +3 goles
  6. Monterrey / 10 puntos / +5 goles
  7. Tigres / 10 puntos / +4 goles
  8. Atlas / 10 puntos / -1 gol 
  9. Necaxa / 9 puntos / +1 gol
  10. América / 8 puntos /  0 goles
  11. Atlético San Luis / 7 puntos / 0 goles
  12. Xolos / 7 puntos / 0 goles
  13. Puebla / 5 puntos / -2 goles
  14. Querétaro / 5 puntos / -3 goles
  15. Juárez / 4 puntos / -4
  16. León / 4 puntos / -4
  17. Mazatlán / 3 puntos / -7 
  18.  Santos / 1 punto / -13

Partidos más importantes de la jornada 6 de la Liga MX

Este fin de semana tuvimos excelentes partidos todos los días, en donde destacaron los de:

  • Puebla 2-3 Pumas. Los 'Camoteros' iniciaron ganando el partido, algo que obligó a los 'Universitarios' a remontar el encuentro y conseguir tres puntos que los confirman como la revelación de las primeras jornadas, además de fijarlos en el tercer lugar general.
  • Chivas 1-0 América. El gol de la 'Hormiga' González le dio al Guadalajara su sexta victoria consecutiva, demostrando que son el mejor equipo en lo que va del torneo y, de paso, hundiendo al América y dejándolo fuera de zona de Liguilla.
  • Cruz Azul 2-1 Tigres. Antes de comenzar la jornada estos equipos eran el segundo y tercer lugar de la tabla. Con el triunfo, los 'Celestes' se mantuvieron en la segunda plaza, pero la derrota fue dolorosa para los 'Felinos' quienes cayeron hasta el séptimo puesto.

