Chivas, Cruz Azul y Pumas en lo más alto; así quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 6

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX ha comenzado de la mejor manera y ya comenzamos a conocer algunos equipos que, sin duda, serán contendientes al título. La jornada 6 tuvo partidos como el Chivas vs América y el Cruz Azul vs Tigres, dos emocionantes encuentros que provocaron cambios importantes en la tabla general.

Este Clausura 2026 tendrá la peculiaridad de que no habrá repechaje ni 'Play - In'. Después de varios años, otra vez son los primeros 8 equipos los que avanzan directamente a la Liguilla y se enfrentan en rondas de cuartos de final, por lo que cada resultado es clave para poder aspirar a la siguiente ronda.

Tabla de Liga MX tras jornada 6 del torneo Clausura 2026

Chivas / 18 puntos / +7 goles Cruz Azul / 13 puntos / +4 goles Pumas / 12 puntos / +6 goles Toluca / 12 puntos / +2 goles Pachuca / 11 puntos / +3 goles Monterrey / 10 puntos / +5 goles Tigres / 10 puntos / +4 goles Atlas / 10 puntos / -1 gol Necaxa / 9 puntos / +1 gol América / 8 puntos / 0 goles Atlético San Luis / 7 puntos / 0 goles Xolos / 7 puntos / 0 goles Puebla / 5 puntos / -2 goles Querétaro / 5 puntos / -3 goles Juárez / 4 puntos / -4 León / 4 puntos / -4 Mazatlán / 3 puntos / -7 Santos / 1 punto / -13

Partidos más importantes de la jornada 6 de la Liga MX

Este fin de semana tuvimos excelentes partidos todos los días, en donde destacaron los de:



Puebla 2-3 Pumas. Los 'Camoteros' iniciaron ganando el partido, algo que obligó a los 'Universitarios' a remontar el encuentro y conseguir tres puntos que los confirman como la revelación de las primeras jornadas, además de fijarlos en el tercer lugar general.

Cruz Azul 2-1 Tigres. Antes de comenzar la jornada estos equipos eran el segundo y tercer lugar de la tabla. Con el triunfo, los 'Celestes' se mantuvieron en la segunda plaza, pero la derrota fue dolorosa para los 'Felinos' quienes cayeron hasta el séptimo puesto.

