Guía de novatos: Todo lo que tienes que saber del Super Bowl LX si no eres fan de la NFL

El Super Bowl LX es el partido final de la temporada de la NFL (National Football League), la liga profesional de futbol americano más importante de Estados Unidos; este año tendremos la revancha del 2015: Seattle Seahawks y New England Patriots.

Más allá de ser un simple juego, es un evento cultural global con espectáculos, comerciales exclusivos y audiencias masivas, esto te interesará aunque nunca hayas visto un partido completo en tu vida.

¿Qué se celebra en el Super Bowl?

El Super Bowl es la final de la NFL , donde se coronan al campeón absoluto de la temporada. Los equipos pelean durante meses en la temporada regular y luego en los playoffs, una fase de eliminación directa, para ganar el derecho de jugar este encuentro único.

El trofeo en juego es el Vince Lombardi, el galardón más prestigioso del futbol americano profesional.

Equipos que jugarán el Super Bowl 2026

Para el Super Bowl LX, programado para el domingo 8 de febrero, los dos equipos que se enfrentarán son:



Seattle Seahawks (representante de la NFC, Conferencia Nacional)

(representante de la NFC, Conferencia Nacional) New England Patriots

Los Seahawks y Patriots alcanzaron la final tras ganar sus respectivos juegos de campeonato de conferencia y ahora buscan el título máximo del futbol americano.

Conoce cómo funcionan los nuevos cascos inteligentes de la NFL

Reglas básicas del futbol americano

Aunque las reglas pueden parecer complejas, estos son los puntos esenciales para entender un partido:

¿Cómo se juega?

Cada equipo tiene 11 jugadores en el campo

El objetivo es mover el balón hacia la zona de anotación rival para sumar puntos

rival para sumar puntos Las jugadas avanzan yardas por tierra o por aire

El equipo ofensivo tiene cuatro intentos (downs) para avanzar 10 yardas; si lo logra, recibe otros cuatro downs

¿Cómo se anotan puntos?

Touchdown : seis puntos (cuando el jugador cruza la zona de anotación rival), posibilidad de un punto más con un gol de campo

: seis puntos (cuando el jugador cruza la zona de anotación rival), posibilidad de un punto más con un gol de campo Conversión : dos puntos después del touchdown y el equipo debe de solicitar la conversión

: dos puntos después del touchdown y el equipo debe de solicitar la conversión Gol de campo : tres puntos (cuando patea el balón entre los postes)

: tres puntos (cuando patea el balón entre los postes) Safety: si el equipo a la ofensiva comete una infracción en su propia zona de anotación; cuando el ímpetu por un equipo envía el balón detrás de su propia línea de gol y el balón es declarado muerto en la zona de anotación en su posesión o el balón está fuera del campo de juego detrás de la línea de gol.

Duración del juego y estructura

Un partido de Super Bowl se divide en:



Cuatro cuartos de 15 minutos cada uno

Medio tiempo (más largo que en partidos normales)

Aunque oficialmente son 60 minutos de juego, el evento completo dura usualmente tres a cuatro horas debido a pausas, comerciales y espectáculo de medio tiempo.

¿Dónde y cuándo ver el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se jugará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. El kickoff en México está programado alrededor de 17:00 horas (hora del centro de México) el 8 de febrero de 2026.

En México podrás verlo por la señal de Azteca Deportes, ya sea por Azteca 7, la app o la página oficial.

¿Por qué verlo aunque no te guste la NFL?

Aunque no seas fanático del futbol americano, el Super Bowl es un espectáculo global.



Show de medio tiempo

Comerciales especiales

Tendencias en redes sociales

Bad Bunny y su show de Medio Tiempo

El show de medio tiempo del Super Bowl LX será encabezado por Bad Bunny , el artista puertorriqueño de reggaetón y trap latino, quien se convierte en el primer cantante latino e hispanohablante en actuar como solista en este escenario icónico.

Shakira actuó en 2020; sin embargo, no lo hizo sola, sino en compañía de Jennifer Lopez.

Con esta guía práctica ya tienes lo esencial para entender qué se celebra en un Super Bowl, quiénes jugarán, cómo se desarrolla el juego y por qué el show de medio tiempo es un evento tan relevante, incluso si nunca has visto un partido de la NFL.



