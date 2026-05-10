Pumas vs América: Hora y dónde ver el Clásico Capitalino en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

¡Llegó el momento de la verdad! Después de toda la polémica por presunta alineación indebida, las polémicas arbitrales y el empate a tres goles en la ida, Pumas recibe a América en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Con el resultado como se quedó tras el partido en el Estadio Banorte, el pase a las semifinales es para los universitarios debido a que fueron el primer lugar del Clausura 2026, por lo que América está obligado a ganar en Ciudad Universitaria.

¿Te atreverás a perderte este PARTIDAZO? 🐾🆚🦅



El Clásico Capitalino define a un SEMIFINALISTA en la Liga MX... IMPERDIBLE por @AztecaSiete #LiguillaBotanera



👇 PUMAS vs AMÉRICA

📅 Esta noche

🕖 7:00 PM⁣

📺 Azteca 7 ⁣⁣y Azteca Deportes Network

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Hora y dónde ver el Pumas vs América

El partido ya es emocionante por sí solo; sin embargo, tiene un ingrediente extra y es que podrás verlo por Azteca Deportes, es decir, contarás con la mejor transmisión y a lado de los mejores comentaristas de México.

Día y hora: domingo 10 de mayo de 2026 a las 19:15 horas (tiempo del centro del país)

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Azteca 7, sitio web y App de Azteca Deportes

Pumas sólo perdió una vez en CU en el torneo

Como se mencionó, las águilas llegan a la casa de los Pumas con la obligación de ganar e impedir que no les anoten; sin embargo, el Club Universidad anotó en todos los partidos que ha jugado en el torneo y sólo perdió una vez; la derrota fue durante la jornada 9 frente a Toluca.

En tanto, en la temporada regular, en CU se jugó el clásico capitalino donde los Pumas ganador 1-0 con gol, por la vía penal, de Robert Morales.

Así que la moneda está en el aire, pero la localía le da la ventaja a Pumas, habrá que ver si tras la polémica de mitad de semana, el juego nos ofrece algo más y conocemos al tercer invitado a las semifinales de la Liga MX.

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