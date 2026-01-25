Listo el Super Bowl 2026: Seattle Seahawks vs New England Patriots; fecha, hora y Bad Bunny

Es un hecho. Seattle Seahawks y New England Patriots han llegado al Super Bowl este 2026 y serán los protagonistas del juego más importante del año, luego de una de las temporadas más impredecibles que hemos tenido.

El camino no fue sencillo; sin embargo, estos equipos han demostrado tener todo lo necesario para afrontar las adversidades y conseguir la victoria sin importar las situaciones, asegurando que tendremos un gran espectáculo cuando se enfrenten.

Se define el Super Bowl 2026

El primer equipo en llegar al Super Bowl fue los New England Patriots, un viejo conocido de esta instancia. Vencieron 10-7 a Denver Broncos en la final de la Conferencia Americana, luego de un impresionante recorrido en Playoffs en donde dejaron fuera a Houston Texas y a LA Chargers.

Por su parte, Seattle Seahawks fue el mejor equipo de la temporada y lo confirmó en la final de la Conferencia Nacional, donde se impusieron 31-27 a LA Rams. Sin mencionar que, en el camino de los Playoffs, dejaron fuera a San Francisco 49ers en la ronda divisional.

¿A qué hora será el Super Bowl 2026?

Sí, este es el partido más esperado del año y es por eso que los fanáticos apartan la fecha en su calendario con mucho tiempo de anticipación. Los detalles que debemos tener claros para este Super Bowl 2026 son:



Fecha: Domingo 8 de febrero

Hora: 5:30 pm

Transmisión: TV Azteca

Sede: Levi's Stadium, Santa Clara, California

Un domingo en el que el mundo se paraliza durante unas cuantas horas para ver el partido más importante de la NFL , conocer al nuevo campeón, y claro, disfrutar del show de medio tiempo.

Bad Bunny será la estrella en el show de medio tiempo

Uno de los puntos más esperados es el show de medio tiempo de Bad Bunny . El 'Conejo Malo' hará historia en su presentación, en la cual se espera que haya un enorme mensaje político y una crítica social a la situación que se vive en Estados Unidos actualmente, sobre todo, por las políticas antimigrantes.

¿A qué hora sale Bad Bunny en el Super Bowl 2026? No hay un horario específico, ya que el juego se puede alargar o ser muy rápido en los primeros dos cuartos del partido; sin embargo, en promedio, el show puede comenzar entre las 7 y las 7:30 de la tarde.

