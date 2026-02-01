El equipo favorito para ganar el Super Bowl 2026 según las apuestas en Las Vegas

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos con más apuestas del mundo. Para este 2026, ya tenemos los detalles desde Las Vegas y los expertos han elegido a su equipo favorito, además de otros detalles que serán clave durante el partido.

Uno de los grandes atractivos de apostar en el Super Bowl es que no solamente se puede hacer al equipo ganador. Se puede apostar al volado, al ganador del primer, segundo, tercer o cuarto cuarto, a quién anotará o incluso al color de la bebida que le aventarán al couch cuando gane un equipo.

Seattle Seahawks, amplio favorito a ganar el Super Bowl 2026

Aunque claro, el análisis más importante es para conocer al equipo ganador. Este año tendremos un Seattle Seahawks vs New England Patriots , en donde muchos creen que el escenario es parejo, pero, de acuerdo con los especialistas de las casas de apuestas, esto no es así.

En los casinos, Seattle Seahawks es ampliamente favorito para ganar el Super Bowl 2026. Actualmente, apostarles tiene un momio de entre -200 y -250, según la casa de apuestas. Esto significa que la apuesta te regresará menos del doble de dinero que hayas metido. Por ejemplo, apostar $100 pesos a que Seattle Seahawks gana el Super Bowl solo te regresaría $140 pesos. Las casas de apuestas usan estos momios para "blindarse" y que las personas que acierten no ganen tanto dinero.

¿Por qué New England Patriots tiene momios tan altos en el Super Bowl 2026?

Considerando esto, los 'Pats' llegan como la víctima, con un momio de entre +190 y +230, según la casa de apuestas. En pocas palabras, entre más improbable sea el resultado, más alta será la línea de apuesta, por lo que los expertos ven a Nueva Inglaterra como el menos favorecido para el domingo 8 de febrero.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

