Historial de impacto rumbo al SB: Recuento de los últimos enfrentamientos entre Seattle Seahawks y New England Patriots

Con la cuenta regresiva activada rumbo al Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots, analizamos con datos cómo ha evolucionado una de las rivalidades más interesantes cuando se cruzan estas franquicias en la NFL.

Aunque no se enfrentan con tanta frecuencia como rivales divisionales, Seahawks y Patriots han construido una historia competitiva que se remonta a finales de los años 70.

Estadísticas históricas de Seattle Seahawks y New England Patriots

Según estadísticas históricas, Seattle lidera la serie global con un récord aproximado de 11-9 a su favor en todos los combates, incluyendo playoffs y temporada regular.

El último duelo registrado fue en la Semana 2 de la temporada 2024, donde Seattle se impuso 23-20 en tiempo extra en Foxborough, en un duelo donde el mariscal Geno Smith combinó más de 300 yardas por aire y DK Metcalf fue determinante.

Este dominio reciente se refleja en las últimas cinco confrontaciones: los Seahawks han ganado cuatro de esos cinco encuentros, incluida una victoria cerrada en 2012 y un triunfo en 2024, con la única victoria de New England siendo el Super Bowl XLIX celebrado en 2015.

Ventajas y desventajas de equipos que jugarán el Super Bowl 2026

Tras lo visto en la temporada actual, Seattle Seahawks llega con la ventaja de una ofensiva más equilibrada y explosiva: el ataque aéreo fue constante durante el año, con buena producción de yardas por partido y una ofensiva capaz de sostener series largas, además de una defensiva secundaria que forzó pérdidas de balón en momentos clave.

Sin embargo, su principal desventaja ha sido la irregularidad en la presión al quarterback, un punto que en varios partidos permitió remontadas rivales y dejó expuesta a la defensa en terceras oportunidades.

Patriots y Seahawks se enfrentarán en el Super Bowl

Del otro lado, New England Patriots mostró como fortaleza su disciplina táctica y eficiencia defensiva, terminando la campaña como uno de los equipos que menos puntos permitió en zona roja y con una unidad defensiva que se crece en juegos cerrados.

No obstante, su gran debilidad fue la ofensiva, particularmente la falta de explosividad y consistencia en el ataque terrestre, así como en terceras oportunidades, lo que obligó a la defensa a pasar demasiado tiempo en el campo.

En síntesis, Seattle llega con mayor dinamismo ofensivo y margen de error, mientras que New England apuesta a la solidez defensiva y a ganar partidos desde el control y la ejecución perfecta.

Una década después, llega la revancha del Super Bowl XLIX

El enfrentamiento que definió la narrativa entre estas franquicias fue sin duda el Super Bowl XLIX , disputado el 1 de febrero de 2015. En ese juego, los Patriots se impusieron 28-24 en un final icónico: con Seattle desde la yarda 1 y posibilidades de asegurar su segundo título consecutivo, Marshawn Lynch no recibió el balón y Russell Wilson fue interceptado por Malcolm Butler, sellando la remontada de New England.

Este juego no solo dio a los Patriots otra anilla de Super Bowl, sino que marcó uno de los finales más debatidos y recordados de la historia moderna de la NFL; ahora sirve como antecedente para la revancha que veremos en Super Bowl LX.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026?

El próximo domingo 8 de febrero, Seattle Seahawks y New England Patriots definen al nuevo campeón de la NFL; la cita es a las 17:00 horas (tiempo del centro del país) y lo podrás ver por Azteca 7, la página de Azteca Deportes , así como la app.

