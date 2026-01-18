¿Y Bad Bunny? Green Day dará concierto en el Super Bowl LX

Green Day formará parte de la gran fiesta del Super Bowl LX , el próximo domingo 8 de febrero. La banda icónica que marcó tanto los años 90 como los dosmiles con su punk rock acaba de confirmar que dará concierto en este magno evento deportivo.

Seguramente, te estarás preguntando. ¿qué pasará con el show de medio tiempo de Bad Bunny? A continuación, en adn Noticias, te explicamos todos los detalles.

Green Day anuncia concierto en el Super Bowl LX

La icónica banda liderada por el vocalista Billie Joe Armstrong formará parte de unos de los eventos deportivos más importantes del 2026, pues acaban de anunciar que Green Day será la agrupación encargada de inaugurar el Super Bowl 60 con un espectáculo especial en la ceremonia de apertura antes del partido principal.

De tal manera, el show de medio tiempo que protagonizará el cantante boricua Bad Bunny no se verá afectado, pues la banda Green Day se encargará de encender la fiesta antes de la gran final del futbol americano.

"¡Estamos súper emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 aquí mismo!", dijo el cantante Armstrong. "Nos honra dar la bienvenida a los MVP que han dado forma al deporte y abrir la noche para los aficionados de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡A cantar!".

Además del concierto de Green Day en el que la banda tocará un medley de sus canciones más conocidas, en este evento de apertura también se realizará la presentación oficial de varios jugadores MVP del Super Bowl del pasado. Se tratará de un show muy emotivo en el que los aficionados disfrutarán de un desfile de figuras icónicas antes de que comience de manera oficial el partido final de la temporada.

¿Qué pasará con el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Y, si eres fan de Bad Bunny, no te preocupes, pues el show de medio tiempo seguirá como lo planeado. El Conejo Malo tendrá la oportunidad de convertirse en el primer artista latino en protagonizar en solitario el intermedio del partido de la final del campeonato de la NFL .

El Levi’s Stadium se convertirá en una fiesta con la música del artista urbano puertorriqueño que se ha convertido en uan de las estrellas más populares en la actualidad. Bad Bunny llegará al medio tiempo del Super Bowl LX con la intención de poner a todos a bailar y de hacer historia en un escenario donde se posarán los ojos del mundo.

adn Noticias.


