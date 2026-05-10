Así se jugarían las semifinales de la Liga MX al momento

¡Es oficial! Chivas y Cruz Azul son los primeros semifinalistas de la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que ya esperan a sus rivales para buscar la máxima gloria del futbol mexicano.

La tarde de este domingo quedarán definidos los partidos luego de que conozcamos quién gana de los partidos Pumas vs América y Pachuca vs Toluca.

#LiguillaBotanera



👇 PUMAS vs AMÉRICA 🐾🆚🦅

📅 Domingo 10 de mayo

🕖 7:00 PM⁣

📺 Azteca 7 ⁣⁣y Azteca Deportes Network

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Semifinales de la Liga MX al momento

Con los resultados globales tras el partido de ida donde Pumas y Pachuca tienen el pase a la siguiente ronda, así se jugarían las semifinales:

Pumas vs Pachuca

Chivas vs Cruz Azul

Pero si América gana en CU y Toluca revierte todo en Hidalgo, entonces sería así:

Chivas vs América

Cruz Azul vs Toluca

Chivas vence a Tigres

Guadalajara llegaba al partido de vuelta con la necesidad de anotar dos goles y no recibir, esto para empatar en el global y, gracias a su lugar en la tabla, pasar.

Conforme pasaban los minutos, parece que todo se ponía cuesta arriba para las Chivas, ya que, aunque tuvieron muchas oportunidades, no lograban anotar; sin embargo, fue hasta el minuto 73 que abrieron el marcador y luego al 76 lograron la hazaña.

Cruz Azul liquidó a Atlas

La máquina no tuvo problemas para eliminar a los de Jalisco, pues en la ida había ganado 2-3, por lo que al anotar el 1-0 en el Estadio Banorte sentenció la serie.

Aunque hubo muchas oportunidades y polémica arbitral, lo cierto es que Cruz Azul logró claramente el paso a la siguiente ronda.

Clásico capitalino por Azteca Deportes

El partido más esperado de este domingo, aun siendo Día de las Madres, es el Pumas vs América, el cual podrás ver por Azteca Deportes.

La transmisión comenzará desde las 19:00 horas (tiempo del centro de México) por Azteca 7, además por el sitio web y la App de Azteca Deportes.

Así que no hay pretexto, tendrás el mejor partido con los mejores analistas y comentaristas del futbol mexicano.

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