Horarios y señal para ver el Cruz Azul vs Atlas y el América vs Atlético San Luis por la Jornada 2 de Liga MX

Este miércoles 14 de enero en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, dará inicio el resto de la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con partidos de alta intensidad como el Cruz Azul vs Atlas, el América vs Atlético de San Luis, así como el Tigres vs Pumas.

Por otro lado, se estarán jugando los enfrentamientos entre Querétaro y los Xolos de Tijuana, así como el Toluca vs Santos Laguna, el cual será en el cargado de cerrar toda la actividad de la segunda fecha del futbol mexicano.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde y a qué hora ver los juegos de hoy por la Liga MX?

De acuerdo con los horarios establecidos por la misma Liga MX, será el Cruz Azul vs Atlas el partido encargado de abrir la actividad de este miércoles 14 de enero en punto de las 17:00 horas, esto desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

La transmisión y horarios del resto de los partidos, son los siguientes:

Cruz Azul vs Atlas : a las 17:00 horas por VIX

: a las 17:00 horas por VIX Querétaro vs Xolos : a las 19:00 horas por FOX One

: a las 19:00 horas por FOX One América vs Atlético de San Luis : a las 19:05 por VIX

: a las 19:05 por VIX Tigres vs Pumas: a las 21:06 por Azteca 7

a las 21:06 por Azteca 7 Toluca vs Santos: a las 21:10 horas por VIX

Resultados de los primeros partidos de la Jornada 2 de la Liga MX

Vale la pena mencionar que fue el pasado 13 de enero que se disputaron los primeros compromisos correspondientes a la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga M X. Los resultados quedaron definidos de la siguiente manera:

Puebla vs Mazatlán: 2-1

Necaxa vs Monterrey: 0-2

Pachuca vs León: 2-1

Juárez vs Chivas: 0-1

Con estos resultados al momento, tanto Chivas como Monterrey se mantienen en lo más alto de la clasificación con seis y tres puntos cosechados hasta esta Jornada 2 del futbol mexicano.

¿Cómo se jugará la Jornada 3 de la Liga MX?

Será el próximo viernes 16 de enero en punto de las 21:00 horas que dará inicio la Jornada 3 de la Liga MX con el Mazatlán vs Monterrey. El resto de los partidos se disputarán de la siguiente manera:

Necaxa vs Atlas el sábado 17 de enero a las 17:00 horas

el sábado 17 de enero a las 17:00 horas Chivas vs Querétaro el sábado 17 de enero a las 17:00 horas

el sábado 17 de enero a las 17:00 horas Tigres vs Toluca el sábado 17 de enero a las 19:00 horas

el sábado 17 de enero a las 19:00 horas Cruz Azul vs Puebla el sábado 17 de enero a las 21:00 horas

el sábado 17 de enero a las 21:00 horas Xolos vs Atlético San Luis el sábado 17 de enero a las 21:00 horas

el sábado 17 de enero a las 21:00 horas Pumas vs León el domingo 18 a las 12:00 horas del día

el domingo 18 a las 12:00 horas del día Santos vs Juárez el domingo 18 a las 17:00 horas

el domingo 18 a las 17:00 horas Pachuca vs América el domingo 18 a las 19:00 horas

Resumen: Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.