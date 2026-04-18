Este sábado 18 de abril y en plena Jornada 30 de la Bundesliga, top 3 de las ligas en Europa, ocurrió un hecho histórico para el futbol internacional, pues Marie-Louise Eta debutó oficialmente como la primera entrenadora de la rama varonil del torneo local en Alemania.

Fue en el partido Union Berlín vs Wolfsburgo disputado en el Estadio An der Alten Försterei que ocurrió el histórico momento para el futbol alemán, hecho que comenzó a darle la vuelta al mundo por lo histórico que fue este momento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo le fue a Marie-Louise Eta en su debut de Bundesliga?

A pesar del caluroso recibimiento que tuvo la entrenadora alemana en su estadio y ante miles de fanáticos del Union Berlín, los dirigidos por Marie-Louise Eta terminaron cayendo por un marcador de 2-1 ante el Wolfsburgo de la Bundesliga.

La estratega alemana realizó una serie de cambios importantes respecto al último 11 utilizado por Steffen Baumgart, lo cual llevó a la escuadra a tener una propuesta mucho más ofensiva en comparación con las últimas jornadas del Berlín.

Marie-Louise se convierte en la primera mujer en dirigir en la Bundesliga varonil

Más allá de que Marie-Louise Eta se haya convertido en la primera mujer en dirigir un partido oficial de la Bundesliga varonil, la estratega del Union Berlín también se convirtió en la primera mujer en ser entrenadora dentro de las primeras 5 ligas de Europa como la Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 y la misma Bundesliga.

Pese a ello, vale la pena mencionar que sí existen registros de mujeres dirigiendo en ligas varoniles como el caso de Corinne Diacre, la cual comandó al Clermont Foot en la Ligue 2 de Francia, así como Sabrina Wittmann en la tercera división de Alemania.

¿Quién es Marie-Louise Eta?

Vale la pena mencionar que Marie-Louise Eta inició su carrera como entrenadora desde los 23 años de edad en equipos juveniles. Tuvo pasos importantes en academias de futbol destacando en su formación con el Werder Bremen.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.