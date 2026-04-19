Mateo Chávez sale campeón en Países Bajos con el AZ Alkmaar

Mateo Chávez entra a la lista de mexicanos campeones en Países Bajos tras el triunfo del AZ Alkmaar

Mateo Chávez entra a la lista de mexicanos campeones en Países Bajos tras el triunfo del AZ Alkmaar | Mateo Chávez | IG

El futbol mexicano vuelve a tener presencia en Europa con un nuevo título, ahora desde los Países Bajos. Mateo Chávez, exjugador de Chivas, se proclamó campeón de la Copa neerlandesa con el AZ Alkmaar, equipo que firmó una actuación contundente en la final para levantar el trofeo con autoridad.

Aunque el futbolista mexicano no vio minutos en el encuentro decisivo, su participación a lo largo del torneo lo coloca como parte de este logro internacional, sumando experiencia en el balompié europeo y fortaleciendo su proyección.

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Mateo Chávez campeón en Países Bajos: así fue la goleada del AZ Alkmaar

El AZ Alkmaar no dejó dudas en la final al imponerse 5-1 sobre el NEC Nijmegen, en un partido donde dominó de principio a fin. Desde los primeros minutos, el conjunto rojiblanco mostró una propuesta ofensiva que rápidamente puso en aprietos a su rival.

El marcador se abrió al minuto 32, cuando Mees de Wit aprovechó una oportunidad clara para adelantar a su equipo. A partir de ese momento, el control del partido quedó en manos del AZ, que supo manejar los tiempos y generar peligro constante.

Para la segunda mitad, la ventaja se amplió con el tanto de Sven Mijnans al 67’, seguido por una anotación de Peer Koopmeiners al 73’, que prácticamente sentenció el encuentro. Aunque el NEC Nijmegen logró descontar al 78’ con gol de Ogawa, la reacción fue insuficiente.

En los minutos finales, el AZ redondeó la goleada con anotaciones de Kees Smit al 90+1 y Troy Parrott al 90+5, sellando una victoria contundente que reflejó la superioridad del equipo durante toda la final.

Mexicanos en Europa: Mateo Chávez se suma a una lista destacada

Para Mateo Chávez, este campeonato representa un paso importante en su carrera. Formar parte de un club competitivo en Europa y conquistar un título fortalece su desarrollo profesional como mexicano en el viejo continente.

Además, su logro lo integra a una selecta lista de futbolistas mexicanos que han conquistado títulos en el extranjero, especialmente en el futbol neerlandés. Entre ellos destacan Carlos Salcido, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Hirving Lozano, Edson Álvarez y Santiago Giménez, quienes han dejado huella en distintas etapas en Europa.

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