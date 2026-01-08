UNAM les dice que no; Cruz Azul no jugará en CU el Clausura 2026 de la Liga MX

Como cada inicio de torneo del futbol mexicano la información sobre Cruz Azul no para, pues en medio de las altas y bajas que han anunciado en los últimos días, se dio a conocer que La Máquina ya no jugará sus partidos de local en el Estadio Ciudad Universitaria (CU) a partir de este Clausura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, a pesar de que la directiva cementera buscó renovar el contrato con los altos mandos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los del Pedregal optaron por romper el vinculo.

¡REGRESA A SU ANTIGUA CASA! 🤯



CRUZ AZUL vuelve al Estadio Ciudad de los Deportes y dice adiós a C.U. 👀 pic.twitter.com/xplYPn3UX7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 8, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Cruz Azul ya no jugará en CU?

A pesar de que hasta el momento ni la directiva de Cruz Azul , ni de los altos mandos de la UNAM se han pronunciado al respecto, se dio a conocer que los universitarios alegaron tener muchos compromisos para los próximos meses en el recinto, lo cual complicaría la logística y el buen estado de la cancha para futuros compromisos de la Liga MX.

Es importante mencionar que ha trascendido que desde octubre del pasado 2025, los cementeros comenzaron a buscar la renovación de contrato por seis meses más con la rectoría de la UNAM para usar el Estadio CU a lo largo del Clausura 2026.

¿En qué estadio jugará Cruz Azul el Clausura 2026 de la Liga MX?

Luego de que se diera a conocer esta información, se reveló que la directiva celeste está analizando qué estadio es el más conveniente para adoptar como su casa a lo largo del próximo torneo de la Liga MX.

Hasta el momento, el Estadio Ciudad de los Deportes, el Corregidora, el Cuauhtémoc y hasta el Hidalgo, se encuentran dentro de las posibilidades de Cruz Azul para poder albergar sus partidos de local.

Avanza proyecto para nuevo estadio de Cruz Azul en CDMX

Vale la pena señalar que recientemente se dio a conocer que la Cooperativa de La Cruz Azul ya aprobó el presupuesto para la edificación del estadio celeste, el cual podría comenzar a construirse a lo largo de este 2026.

Se prevé que el inmueble pueda ser construido dentro de la Ciudad de México (CDMX) o bien, en los límites con el Estado de México (Edomex).

Ignacio Rivero deja de ser jugador de Cruz Azul y llegará a Xolos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.