Liga MX incorpora el Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar y explican cómo funciona

Poco antes de comenzar el torneo Clausura 2026, la Liga MX anunció oficialmente la incorporación del Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SOAT, por sus siglas en inglés), el cual estará presente en todos los partidos del semestre y que ya se estrenó en la segunda jornada.

La misma Liga MX compartió un video explicando los detalles, orgullosa de que es una tecnología que utilizan en los mejores torneos del mundo como la Premier League y la UEFA Champions League, que se encarga de aclarar las decisiones arbitrales de una manera rápida, precisa y transparente.

Liga MX: Así funciona el Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar

Para que el SOAT funcione, debe haber 28 cámaras en el estadio en ángulos específicos, con el objetivo de tener visión clara de toda la cancha y así poder tener una imagen clara que permita conocer la posición exacta de los jugadores al momento.

Este sistema arrojará inmediatamente modelos 3D de los jugadores que imitarán los movimientos de los jugadores de la vida real para tener una recreación instantánea de las acciones del partido.

Así, su tecnología permitirá tener una decisión completamente objetiva y justa de cualquier fuera de lugar, sin importar que el adelantamiento del jugador haya sido mínimo o imperceptible para el juez de cancha.

Ya estrenaron el SOAT en la Liga MX, ¿adiós a las polémicas?

De hecho, el SOAT se estrenó en la segunda jornada del futbol mexicano, en el partido donde Chivas visitó a los Bravos de Juárez. Luego de una jugada polémica, se anuló un penal en favor del Guadalajara, ya que la jugada estuvo precedida de un fuera de lugar que no se había marcado.

El delantero Armando González recibió una falta en el área que se marcó como penal. En circunstancias normales, la pena máxima se hubiera ejecutado; sin embargo, ahora el SOAT revisó toda la jugada y detectó que el mismo González estaba en fuera de lugar al inicio de la jugada, por lo que el penal fue anulado.

Según la Liga MX , la implementación de esta tecnología ayudará a crear un juego mucho más justo para todos los equipos, sin lugar a las polémicas arbitrales.

