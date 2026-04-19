Penta logró retener el título Intercontinental en Wrestlemania 42 | Captura de pantalla | WWE | X

La noche 2 de WrestleMania 42 ha iniciado con las emociones que prometió y es que Penta retuvo el campeonato Intercontinental de WWE.

Tras un combate lleno de emociones y con gran presencia de mexicanos, el originario de Ecatepec, Estado de México (Edomex), se subió en lo más alto de las escaleras dejando un momento para la historia.

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Así fue la lucha de escaleras por el campeonato Intercontinental de WWE

Este combate fue el segundo de la noche y tuvo como participantes además del Zero Miedo a Dragon Lee, Rey Mysterio, Rusev, JD McDonagh y Je’Von Evans.

La emoción no dejó de aparecer segundo a segundo después de que los luchadores rompieran varias escaleras y pudieran hacer sus mejores movimientos en el aire, ya que no dejaron de volar de un lugar a otro con tal de tener la gloria en la máxima noche del espectáculo deportivo.

Tras dos destructores mexicanos a McDonagh y Je’Von, el mexiquense logró llevarse la victoria y llevarse la ovación del público ante una de las mejores luchas de ambas noches.

Brock Lesnar se retira

Previo a la lucha de escaleras, la noche fue abierta por Brock Lesnar y Oba Femi, el cual retiró a la también estrella de la UFC con tan sólo meses de haber subido al roster principal tras su paso por NXT, el territorio en desarrollo de WWE.

Al perder la lucha, Lesnar se quitó sus guantes y tenis, dejándolos en el centro del ring, con lo que queda fuera de la empresa tras casi 20 años de trayectoria.

Ante esto, el público de Las Vegas ofreció un largo aplauso; además, Paul Heyman -su eterno manager- le dio un abrazo.

Demon vence a Dominik Mysterio

En otra lucha con presencia latina, el Megacampeón de AAA, Dominik Mysterio, perdió ante Demon Finn Balor.

Durante su entrada, el hijo de Rey Mysterio entró con banderas mexicanas y haciendo referencia a su legado familiar, eso no bastó para vencer a su excompañero de The Judgment Day.

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