El domingo 19 de abril se llevará a cabo un partido de exhibición entre la selección de México y Brasil en el Estadio Banorte y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) anunció medidas para garantizar la movilidad y gestionar el flujo de los 10 mil aficionados, te decimos cuáles son las rutas peatonales seguras.

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Rutas peatonalespara el partido Leyendas

El gobierno de la CDMX anunció que se habilitarán rutas peatonales seguras y señalizadas que conecten con el transporte público y servicios especiales y serán las siguientes:

1. San Guillermo y Rey Papatzin con conexión al Trolebús Líneas 12/14/R

2. Parque Cantera

3. Avenida Estadio Azteca

4. Periférico y Renati Leduc

5. Periférico y Calzada de Tlalpan

6. Terminal Paseo Acoxpa (RTP 300A/300B

7. Estación El Vergel (Tren Ligero L1)

Además es importante considerar que no habrá acceso al estacionamiento del Estadio.

¿Cómo llegar al Estadio para el partido?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que para facilitar la movilidad de ls aficionados habrá un servicio especial con 13 rutas operadas por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y los puntos de salida serán:

Palacio de los Deportes.

Ángel de la Independencia.

Tasqueña.

Perisur.

Estadio Olímpico Universitario.

Bellas Artes.

Plaza Carso.

Metro Universidad.

Six Flags.

Desde Auditorio.

Santa Fe.

Parque Ecológico.

Metro Constitución.

Las rutas brindarán servicio de las 13:00 a las 21:00 horas y tendrán un costo de 22.50 pesos por viaje y podrán pagarse con la Tarjeta de Movilidad integrada.

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