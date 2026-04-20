Chivas y Pachuca se separan en la cima mientras la pelea por el goleo individual se mantiene empatada

Chivas y Pachuca se separan en la cima mientras la pelea por el goleo individual se mantiene empatada | Hakbar Juárez | adn Noticias

La jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX cerró con movimientos clave en la clasificación general y dejó el panorama listo para un cierre de torneo que promete intensidad.

Con solo dos fechas por disputarse —una a mitad de semana y otra el próximo fin de semana—, varios equipos mantienen vivas sus aspiraciones de clasificar a la liguilla, mientras otros ya se despiden del campeonato.

Así quedó la tabla general 🏆👀



Tras 15 jornadas, Chivas se mantiene como líder indiscutible del torneo. La pelea por los últimos lugares de liguilla se definirá hasta la última fecha🔥⚽️ pic.twitter.com/HKVxBuJdtU — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 20, 2026

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Tabla general Liga MX Clausura 2026 tras el término de la jornada 15

Las Chivas se mantiene como líder del torneo con 34 puntos, luego de una jornada sólida que lo reafirma como uno de los favoritos al título. Pachuca le sigue con 31 unidades, consolidándose como sublíder, mientras que Pumas completa el podio con 30 puntos.

Cruz Azul y Toluca ocupan la cuarta y quinta posición con 29 y 27 puntos, respectivamente. En tanto, América, Atlas y León protagonizan una de las disputas más cerradas del campeonato al sumar 22 unidades cada uno, peleando por asegurar su lugar en la fase final.

Tabla general del Clausura 2026

Chivas – 34 puntos

Pachuca – 31

Pumas – 30

Cruz Azul – 29

Toluca – 27

América – 22

Atlas – 22

León – 22

Tigres – 21

Xolos – 19

Necaxa – 17

Juárez – 16

Querétaro – 16

Monterrey – 15

Atlético de San Luis – 15

Puebla – 13

Mazatlán – 12

Santos Laguna – 9

Tabla de goleo Clausura 2026: líderes y pelea por el título de goleo

La lucha por el campeonato de goleo individual también vive un momento clave. Armando Hormiga González, de Chivas, y Joao Pedro, del Atlético de San Luis, comparten el liderato con 12 anotaciones, reflejando su impacto en el torneo.

Armando González (Chivas) – 12 goles

Joao Pedro (Atlético de San Luis) – 12

Juninho (Pumas) – 7

Kevin Castañeda (Xolos) – 7

Paulinho (Toluca) – 6

Diber Cambindo (León) – 6

Óscar Estupiñán (Juárez) – 6

Jornada 16 y cierre del Clausura 2026

El torneo entra en su fase definitiva con una jornada doble que será determinante.

Partidos del martes 21 de abril

Pumas vs FC Juárez — 19:00 horas

— 19:00 horas

Querétaro vs Cruz Azul — 19:00 horas

— 19:00 horas

Monterrey vs Puebla — 21:00 horas

— 21:00 horas

León vs América — 21:06 horas

— 21:06 horas Partidos del miércoles 22 de abril

Atlas vs Tigres — 19:00 horas

— 19:00 horas

Atlético de San Luis vs Santos — 19:00 horas

— 19:00 horas

Mazatlán vs Toluca — 19:00 horas

— 19:00 horas

Necaxa vs Chivas — 21:00 horas

— 21:00 horas

Tijuana vs Pachuca — 21:00 horas

Posteriormente, el fin de semana se jugará la jornada 17, la última del Clausura 2026, en la que se definirán los clasificados directos a la liguilla.

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