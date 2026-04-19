WrestleMania 42 vive su momento más esperado en Las Vegas, Nevada, con una segunda noche que promete emociones al límite.
Para el público mexicano, el foco está claro: el protagonismo de Penta en la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental, donde busca retener su presea y así consolidarse dentro del roster de la empresa.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Penta y la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental
El originario de Ecatepec, Estado de México (Edomex), llega a la Noche 2 como uno de los nombres más atractivos del cartel. Su estilo arriesgado y su conexión con la afición lo colocan como un contendiente serio en una lucha donde no hay conteos ni rendiciones: el objetivo es escalar y descolgar el campeonato.
Penta se medirá ante figuras como Rey Mysterio, Dragon Lee, Rusev, JD McDonagh y Je’Von Evans. La estipulación convierte el combate en uno de los más caóticos del evento, donde cada salto puede definir al nuevo campeón.
Cartelera completa de la Noche 2 de WrestleMania 42
Más allá de la participación mexicana en WWE con Penta, Dragon Lee y Rey Mysterio, la segunda noche presenta combates de alto impacto:
- Campeonato Mundial de Peso Pesado: CM Punk (c) vs Roman Reigns
- Campeonato Femenino de WWE: Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley
- Finn Bálor (como Demmon) vs Dominik Mysterio
- Campeonato de Estados Unidos: Sami Zayn (c) vs Trick Williams
- Brock Lesnar vs Oba Femi
¿A qué hora iniciará la noche 2 de Wrestlemania 42?
La función arrancará a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).
Resultados de la Noche 1 de WrestleMania 42
La primera noche dejó momentos polémicos y resultados inesperados. Cody Rhodes retuvo el Campeonato Indiscutido tras imponerse a Randy Orton en una lucha marcada por la intervención de Pat McAfee.
Otros resultados destacados:
- Liv Morgan venció a Stephanie Vaquer y ganó el Campeonato Mundial Femenino
- Gunther derrotó a Seth Rollins por sumisión técnica
- Becky Lynch conquistó el Campeonato Intercontinental Femenino ante AJ Lee
- Brie Bella y Paige ganaron el Campeonato en Parejas Femenino
- Jacob Fatu superó a Drew McIntyre
- The Usos y LA Knight vencieron a The Vision
Con este panorama, la Noche 2 no solo definirá campeonatos, sino que podría consolidar a Penta como una de las grandes figuras latinas en la WWE.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.