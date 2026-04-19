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Penta busca la gloria en WrestleMania 42: Todo sobre la Noche 2 desde Las Vegas

¿A qué hora inicia la Noche 2? Tras la retención de Cody Rhodes, la WWE define sus campeonatos mundiales hoy en Las Vegas; aquí la guía completa.

El mexicano defiende su lugar en una de las luchas más peligrosas del año de WWE | Penta | WWE

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3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

WrestleMania 42 vive su momento más esperado en Las Vegas, Nevada, con una segunda noche que promete emociones al límite.

Para el público mexicano, el foco está claro: el protagonismo de Penta en la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental, donde busca retener su presea y así consolidarse dentro del roster de la empresa.

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Penta y la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental

El originario de Ecatepec, Estado de México (Edomex), llega a la Noche 2 como uno de los nombres más atractivos del cartel. Su estilo arriesgado y su conexión con la afición lo colocan como un contendiente serio en una lucha donde no hay conteos ni rendiciones: el objetivo es escalar y descolgar el campeonato.

Penta se medirá ante figuras como Rey Mysterio, Dragon Lee, Rusev, JD McDonagh y Je’Von Evans. La estipulación convierte el combate en uno de los más caóticos del evento, donde cada salto puede definir al nuevo campeón.

Cartelera completa de la Noche 2 de WrestleMania 42

Más allá de la participación mexicana en WWE con Penta, Dragon Lee y Rey Mysterio, la segunda noche presenta combates de alto impacto:

  • Campeonato Mundial de Peso Pesado: CM Punk (c) vs Roman Reigns
  • Campeonato Femenino de WWE: Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley
  • Finn Bálor (como Demmon) vs Dominik Mysterio
  • Campeonato de Estados Unidos: Sami Zayn (c) vs Trick Williams
  • Brock Lesnar vs Oba Femi

¿A qué hora iniciará la noche 2 de Wrestlemania 42?

La función arrancará a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

Resultados de la Noche 1 de WrestleMania 42

La primera noche dejó momentos polémicos y resultados inesperados. Cody Rhodes retuvo el Campeonato Indiscutido tras imponerse a Randy Orton en una lucha marcada por la intervención de Pat McAfee.

Otros resultados destacados:

  • Liv Morgan venció a Stephanie Vaquer y ganó el Campeonato Mundial Femenino
  • Gunther derrotó a Seth Rollins por sumisión técnica
  • Becky Lynch conquistó el Campeonato Intercontinental Femenino ante AJ Lee
  • Brie Bella y Paige ganaron el Campeonato en Parejas Femenino
  • Jacob Fatu superó a Drew McIntyre
  • The Usos y LA Knight vencieron a The Vision

Con este panorama, la Noche 2 no solo definirá campeonatos, sino que podría consolidar a Penta como una de las grandes figuras latinas en la WWE.

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