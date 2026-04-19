El mexicano defiende su lugar en una de las luchas más peligrosas del año de WWE

El mexicano defiende su lugar en una de las luchas más peligrosas del año de WWE | Penta | WWE

WrestleMania 42 vive su momento más esperado en Las Vegas, Nevada, con una segunda noche que promete emociones al límite.

Para el público mexicano, el foco está claro: el protagonismo de Penta en la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental, donde busca retener su presea y así consolidarse dentro del roster de la empresa.

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Penta y la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental

El originario de Ecatepec, Estado de México (Edomex), llega a la Noche 2 como uno de los nombres más atractivos del cartel. Su estilo arriesgado y su conexión con la afición lo colocan como un contendiente serio en una lucha donde no hay conteos ni rendiciones: el objetivo es escalar y descolgar el campeonato.

Penta se medirá ante figuras como Rey Mysterio, Dragon Lee, Rusev, JD McDonagh y Je’Von Evans. La estipulación convierte el combate en uno de los más caóticos del evento, donde cada salto puede definir al nuevo campeón.

Cartelera completa de la Noche 2 de WrestleMania 42

Más allá de la participación mexicana en WWE con Penta, Dragon Lee y Rey Mysterio, la segunda noche presenta combates de alto impacto:

Campeonato Mundial de Peso Pesado: CM Punk (c) vs Roman Reigns

Campeonato Femenino de WWE: Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley

Finn Bálor (como Demmon) vs Dominik Mysterio

Campeonato de Estados Unidos: Sami Zayn (c) vs Trick Williams

Brock Lesnar vs Oba Femi

¿A qué hora iniciará la noche 2 de Wrestlemania 42?

La función arrancará a las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

Resultados de la Noche 1 de WrestleMania 42

La primera noche dejó momentos polémicos y resultados inesperados. Cody Rhodes retuvo el Campeonato Indiscutido tras imponerse a Randy Orton en una lucha marcada por la intervención de Pat McAfee.

Otros resultados destacados:

Liv Morgan venció a Stephanie Vaquer y ganó el Campeonato Mundial Femenino

y ganó el Campeonato Mundial Femenino Gunther derrotó a Seth Rollins por sumisión técnica

por sumisión técnica Becky Lynch conquistó el Campeonato Intercontinental Femenino ante AJ Lee

Femenino ante AJ Lee Brie Bella y Paige ganaron el Campeonato en Parejas Femenino

Femenino Jacob Fatu superó a Drew McIntyre

The Usos y LA Knight vencieron a The Vision

Con este panorama, la Noche 2 no solo definirá campeonatos, sino que podría consolidar a Penta como una de las grandes figuras latinas en la WWE.

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