Metro y Metrobús CDMX reportan alta demanda y demoras críticas | Metro CDMX | X

Usuarios del Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) reportan una mañana complicada este martes 21 de abril, con retrasos que van de los 10 a los 20 minutos en varias de sus líneas más transitadas.

De acuerdo con avisos oficiales y reportes en tiempo real, la alta demanda y la operación irregular de trenes han provocado saturación en andenes y convoyes llenos.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/0fBRQlF9ZJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 21, 2026

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Así van las líneas del Metro CDMX hoy 21 de abril

Las líneas con mayores afectaciones son la 6 y la B, donde los tiempos de espera superan los 15 minutos.

En el caso de la Línea 6, usuarios reportan demoras cercanas a los 20 minutos, mientras que en la Línea B, especialmente en dirección a Buenavista, los retrasos también rebasan el cuarto de hora.

Otras líneas con problemas relevantes son:

Línea 9 : retrasos de entre 10 y 15 minutos

: retrasos de entre 10 y 15 minutos Línea 3 : demoras de al menos 10 minutos, con saturación hacia Indios Verdes

: demoras de al menos 10 minutos, con saturación hacia Indios Verdes Línea 1 : tiempos de espera de 10 minutos y trenes llenos

: tiempos de espera de 10 minutos y trenes llenos Línea 2, 5 y A: retrasos superiores a los 10 minutos

Ante esta situación, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que “se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales” en líneas como la 3 y la 9; sin embargo, los usuarios continúan reportando afectaciones en sus trayectos diarios.

Estaciones cerradas en el Metro CDMX hoy

El organismo también recordó que algunas estaciones permanecen cerradas por trabajos de rehabilitación, lo que impacta directamente en la movilidad de miles de personas. Se trata de:

Auditorio (Línea 7)

San Antonio Abad (Línea 2)

En ambos casos no hay ascenso ni descenso de pasajeros hasta nuevo aviso. Además, la estación Zócalo/Tenochtitlan continúa operando con servicio en ambos sentidos, de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Metrobús CDMX también presenta retrasos hoy

El panorama no mejora en el Metrobús CDMX, donde también se reportan afectaciones_

Línea 6 presenta retrasos en todo su recorrido debido al congestionamiento vial

en todo su recorrido debido al congestionamiento vial Línea 7 registra demoras de casi 10 minutos en dirección a Indios Verdes

Las autoridades recomiendan a los usuarios salir con anticipación, considerar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar contratiempos mayores durante este martes.

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