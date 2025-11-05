La FIFA premiará a los “Héroes de la Paz” con un reconocimiento especial y único

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció la creación del Premio FIFA de la Paz, una nueva distinción anual que busca reconocer a individuos que promuevan la armonía y la unidad global a través de acciones inspiradoras. Presentado por el presidente Gianni Infantino, el galardón refleja la visión de trascender el deporte y fomentar la reconciliación social.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

La primera ceremonia se celebrará el 5 de diciembre en Washington D.C., coincidiendo con el sorteo de grupos del Mundial 2026. Este evento combinará el espíritu competitivo del futbol con un poderoso mensaje de unión mundial, consolidando el compromiso del organismo con causas humanitarias.

Rewarding individuals who have taken exceptional actions for peace 🙌



FIFA has announced a new annual award to honour individuals who have helped to unite people all over the world in peace and consequently deserve a special and unique recognition. — FIFA (@FIFAcom) November 5, 2025

¿Qué reconoce el nuevo premio de la FIFA?

El premio de la FIFA será otorgado a quienes realicen aportaciones “excepcionales y extraordinarias” en la promoción de la paz, sin limitarse al ámbito deportivo. Activistas, educadores y líderes comunitarios que impulsen proyectos de reconciliación o inclusión podrán ser candidatos.

El lema “El Futbol Une el Mundo” resume su propósito, que es destacar el papel del deporte como vehículo para el entendimiento mutuo. Programas de futbol en zonas de conflicto o campañas contra la discriminación son ejemplos de acciones que podrían ser reconocidas.

Gianni Infantino señaló que “en un mundo cada vez más dividido, debemos honrar a quienes trabajan incansablemente por unir a las personas”. Para él, el futbol tiene el poder de conectar a más de 5 mil millones de aficionados bajo valores universales de alegría, empatía y cooperación.

Su mensaje refuerza el papel de la FIFA no solo como institución deportiva, sino como plataforma global de liderazgo moral y social, capaz de inspirar acciones concretas en favor de la paz sostenible.

FIFA anuncia Mundial de Clubes de 32 equipos [VIDEO] Raúl Patiño explica cómo se jugará, cuándo y dónde será el Mundial de Clubes de 32 equipos de la FIFA para el que ya hay equipos mexcicanos calificados.

Este evento busca atraer la atención de millones de espectadores hacia historias que demuestran cómo el deporte puede servir de puente entre culturas, reforzando el diálogo y la cooperación internacional.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.