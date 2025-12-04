Sorteo para el Mundial 2026 será este viernes a las 10:45 por Azteca 7; así será la transmisión

Este viernes 5 de diciembre a las 10:45 horas (tiempo del centro de México) inicia la ceremonia en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., definiendo los 12 grupos de las 48 selecciones clasificadas al torneo coanfitrión en México, Estados Unidos y Canadá
Sintoniza Azteca 7 para la cobertura gratuita con narración de Christian Martinoli, análisis de Luis García, Jorge Campos y Zague, más participación especial de Iker Casillas, incluyendo previos, reacciones y calendario preliminar de sedes como el Estadio Azteca
Por primera vez con 48 equipos, el sorteo divide a las selecciones en cuatro bombos por ranking mundial; México fijo en Grupo A (bola verde), Canadá en B (roja) y EE.UU. en D (azul), con sorteo de los otros 45 participantes y plazas pendientes de repechajes en marzo 2026
El evento aplica reglas como máximo dos equipos europeos por grupo y un máximo de uno por confederación en los mismos grupos, asegurando diversidad; México abrirá el Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca, seguido de partidos en Guadalajara y Vancouver para Canadá
Además de Azteca 7, sigue la transmisión en vivo por app de Azteca Deportes, ViX, TUDN, Canal 5 y FIFA+; el sorteo marca el inicio oficial del calendario con 104 partidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026, presentando posibles duelos como México vs. Argentina de Messi en amistosos previos