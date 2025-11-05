Escenarios para la última jornada de la Liga MX; Play-In, Liguilla directa, goleo individual y liderato general
Falta solo una jornada para que termine el torneo regular de la Liga MX; 4 equipos buscan el liderato y 6 el último boleto para el Play-In del Apertura 2025.
Oficialmente entramos en el marco del inicio de la última jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX , lo cual significa que muy pronto se van a definir los seis equipos que avanzan de manera directa a la Liguilla del campeonato, así como aquellos que logran acceder al Play-In y los eliminados.
Hasta antes del inicio de la Jornada 17 del campeonato, equipos como América, Cruz Azul, Toluca y Tigres mantienen las posibilidades de quedar entre los primeros cuatro calificados, mientras que Pumas, Necaxa, Atlas, Querétaro y otro par de equipos pueden alcanzar boleto de Play-In bajo algunos parámetros.
¿Quiénes pueden terminar de líderes el Apertura 2025 de la Liga MX?
Con 16 jornadas disputadas hasta el momento los equipos que aún pueden amarrar el liderato general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX son Cruz Azul, Toluca, América y Tigres, los cuales se han mantenido como los más constantes del campeonato nacional.
De momento, Cruz Azul suma 35 puntos y cuenta con oportunidad de llegar hasta las 38 unidades, mientras que Toluca y América se verán las caras en la última jornada pudiendo dejar varios cambios en la clasificación. Por su parte, Tigres tiene que ganar su compromiso ante Atlético San Luis y esperar dos combinaciones de resultados.
¿Quiénes pueden llegar a Play-In del Apertura 2025?
Más allá de los equipos que aún pueden alcanzar el liderato general del torneo, es importante mencionar que son seis los clubes los que matemáticamente pueden llegar hasta la décima posición de la clasificación y conseguir pase al llamado Play-In.
Estos equipos son Pumas, Santos, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa, los cuales se medirán ante equipos con realidades completamente diferentes en el torneo y lo cual podría cerrar aún más el último boleto disponible para el inicio de la fiesta grande del futbol mexicano.
Primeros 10 clasificados al momento y líderes de goleo del Apertura 2025
Con los resultados cosechados hasta el momento, la tabla general de la Liga MX se muestra de la siguiente manera:
- Cruz Azul: 35 puntos
- Toluca: 34 puntos
- América: 34 puntos
- Tigres: 33 puntos
- Monterrey: 31 puntos
- Chivas: 26 puntos
- Juárez: 23 puntos
- Pachuca: 22 puntos
- Tijuana: 21 puntos
- Pumas: 18 puntos
- Santos Laguna: 17 puntos
- Atlas: 17 puntos
- Querétaro: 17 puntos
- Atlético de San Luis: 16 puntos
- Necaxa: 16 puntos
¿Cómo se juega la última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX?
Los juegos programados para la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX son los siguientes:
- Juárez vs Querétaro
- Tijuana vs Atlas
- Mazatlán vs Necaxa
- Tigres vs Atlético de San Luis
- Chivas vs Monterrey
- León vs Puebla
- Toluca vs América
- Cruz Azul vs Pumas
- Santos vs Pachuca
