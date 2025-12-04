Más de 60 juegos y puro fuego, esto es lo que incluye el Pase Infernal 2026 de los Diablos Rojos

La venta del Pase Infernal 2026 ya comenzó en el Estadio Alfredo Harp Helú y entre los aficionados crece el interés por asegurar su lugar para toda la temporada. El abono reúne más de 60 partidos del equipo varonil y femenil, beneficios exclusivos y acceso a la postemporada. Los Diablos Rojos, actuales campeones de la LMB y la LMS, buscan repetir la hazaña en 2026.

El estadio se mantiene como uno de los recintos deportivos más visitados de la CDMX, por lo que el Pase Infernal 2026 surge como la alternativa más cómoda para quienes desean asistir sin preocuparse por boletos, precios variables o disponibilidad.

¿Cuántos juegos incluye el Pase Infernal 2026?

El abono garantiza:



48 partidos de beisbol del equipo varonil

14 juegos de softbol femenil durante la temporada regular

La mayoría se realizan en fin de semana y permiten una experiencia familiar constante durante el año. También incluye todos los partidos de playoffs a los que clasifiquen ambos equipos, salvo la Serie del Rey y la Serie de la Reina. Esto convierte al pase en uno de los más completos del beisbol mexicano.

Beneficios exclusivos para abonados

El pase ofrece asiento fijo y personalizado en la mayor parte de las zonas, además de un kit de bienvenida, cuponera y dinámicas especiales. En zona VIP se agregan Meet & Greet con jugadores y acceso preferente a eventos del estadio.

Los expertos en consumo deportivo destacan que los programas de abonos mejoran la fidelidad del público y fortalecen la asistencia anual, un objetivo clave para los Diablos Rojos en 2026.

Precios oficiales y zonas disponibles

Los nuevos abonados pueden elegir entre zonas que van desde los $4,800 hasta los $46,200. La oferta abarca jardínes, berma, plateas y zona VIP, lo que ajusta el presupuesto a distintos tipos de afición.

El club señala que las taquillas del estadio mantienen el precio base, mientras que Ticketmaster aplica cargos adicionales cercanos al 20%. La compra presencial también permite visitar el Museo del Beisbol sin costo.

Descuentos y renovación para 2026

Los abonados de 2025 reciben descuentos del 20% o 35% según su asistencia escaneada en la temporada. El beneficio se acreditará únicamente en taquilla y se acumula cada año si se mantiene la asistencia.

Para muchos fanáticos, esta política recompensa la constancia y aumenta el valor del abono a largo plazo.

¿Conviene realmente comprar el Pase Infernal 2026?

El club afirma que en varias zonas el costo del abono es similar al de comprar boletos individuales solo para beisbol. Sin embargo, el pase suma softbol, playoffs y beneficios, lo que lo convierte en una opción más completa y económica.

Aficionados y especialistas coinciden en que el Pase Infernal es ideal para quienes acuden a más de 30 juegos al año y desean un asiento fijo para vivir la temporada sin contratiempos.

