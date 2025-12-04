F1: Los campeonatos de pilotos del Siglo XXI que se han definido en la última carrera; Verstappen sabe de qué se trata
El GP de Abu Dabi 2025 será histórico, uniéndose a la lista de los campeonatos de pilotos de la F1 que, literalmente, se han definido por segundos de diferencia.
La temporada 2025 de la F1 parecía estar definida con seis meses de anticipación, pero Max Verstappen cambió el juego y llegó a la última carrera con posibilidades de todo. Ahora, el Gran Premio de Abu Dabi decidirá al campeón de pilotos en la última carrera y se une a temporadas históricas en donde ocurrió algo muy similar.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Así llegamos al GP de Abu Dabi 2025
Lando Norris era el gran favorito para ganar la temporada 2025 de la
F1
, pero ahora todo puede cambiar en la última carrera. Gracias al excelente cierre de Verstappen, el campeonato figura así:
- Lando Norris - 408 puntos
- Max Verstappen - 396 puntos
- Oscar Piastri - 392 puntos
Ahora Max Verstappen puede ser campeón si gana la carrera y Norris termina en el cuarto lugar o inferior. Incluso Piastri podría ganar si se combinan algunos resultados.
TOP THREE STATS 👀— Formula 1 (@F1) December 4, 2025
It's so close! 🤏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/KIMwcIJKBh
Campeonatos de pilotos del definidos en la última carrera en el siglo XXI
La realidad es que esto es algo más común de lo que podemos creer en la
Fórmula 1
, considerando que ha ocurrido desde hace decenas de años y hemos tenido cierres de película en varias ocasiones:
- 2003: Shumacher venció a Kimi Raikkonen en la última carrera
- 2006: Fernando Alonso venció a Shumacher
- 2007: Raikkonen remontó y se coronó tras un gran cierre de temporada sobre Alonso y Hamilton
- 2008: Hamilton se coronó en un torneo histórico
- 2010: Sebastian Vettel logró ganarle el campeonato a Alonso y Mark Webber en el GP de Abu Dabi
- 2012: Vettel volvió a ganar en un cierre de película ante Alonso
- 2014: Hamilton se coronó al mantener la primera posición
- 2021: Max Verstappen y Lewis Hamilton llegaron empatados, sin embargo, Max logró la victoria de una manera polémica
- 2025: Max Verstappen y Lando Norris llegan casi empatados en puntos
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.