F1: Los campeonatos de pilotos del Siglo XXI que se han definido en la última carrera; Verstappen sabe de qué se trata

La temporada 2025 de la F1 parecía estar definida con seis meses de anticipación, pero Max Verstappen cambió el juego y llegó a la última carrera con posibilidades de todo. Ahora, el Gran Premio de Abu Dabi decidirá al campeón de pilotos en la última carrera y se une a temporadas históricas en donde ocurrió algo muy similar.

Así llegamos al GP de Abu Dabi 2025

Lando Norris era el gran favorito para ganar la temporada 2025 de la F1 , pero ahora todo puede cambiar en la última carrera. Gracias al excelente cierre de Verstappen, el campeonato figura así:



Lando Norris - 408 puntos Max Verstappen - 396 puntos Oscar Piastri - 392 puntos

Ahora Max Verstappen puede ser campeón si gana la carrera y Norris termina en el cuarto lugar o inferior. Incluso Piastri podría ganar si se combinan algunos resultados.

Campeonatos de pilotos del definidos en la última carrera en el siglo XXI

La realidad es que esto es algo más común de lo que podemos creer en la Fórmula 1 , considerando que ha ocurrido desde hace decenas de años y hemos tenido cierres de película en varias ocasiones:



2003: Shumacher venció a Kimi Raikkonen en la última carrera

venció a Kimi Raikkonen en la última carrera 2006: Fernando Alonso venció a Shumacher

venció a Shumacher 2007: Raikkonen remontó y se coronó tras un gran cierre de temporada sobre Alonso y Hamilton

remontó y se coronó tras un gran cierre de temporada sobre Alonso y Hamilton 2008: Hamilton se coronó en un torneo histórico

se coronó en un torneo histórico 2010: Sebastian Vettel logró ganarle el campeonato a Alonso y Mark Webber en el GP de Abu Dabi

logró ganarle el campeonato a Alonso y Mark Webber en el GP de Abu Dabi 2012: Vettel volvió a ganar en un cierre de película ante Alonso

volvió a ganar en un cierre de película ante Alonso 2014: Hamilton se coronó al mantener la primera posición

se coronó al mantener la primera posición 2021: Max Verstappen y Lewis Hamilton llegaron empatados, sin embargo, Max logró la victoria de una manera polémica

y Lewis Hamilton llegaron empatados, sin embargo, Max logró la victoria de una manera polémica 2025: Max Verstappen y Lando Norris llegan casi empatados en puntos

