¿Final regia? Las veces que se han enfrentado Tigres y Monterrey por el título de Liga MX

Después de los partidos de ida de las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX cada vez está más latente la posibilidad de vivir una nueva final regia entre Tigres y Monterrey, esto luego del empate de los felinos ante Cruz Azul y la victoria de los Rayados ante el Toluca.

Y es que con los resultados cosechados el pasado miércoles 3 de noviembre, los dos equipos de la sultana del norte están a un solo paso de poder vivir una nueva final de la Liga MX, esto siempre y cuando logren “cerrar la pinza” en los partidos de vuelta.

Fútbol para todos: las semifinales del Apertura 2025 van gratis por TV abierta. 🔥 Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey se juegan el honor en 4 duelos imperdibles. Revisa horarios y dónde verloshttps://t.co/XDcpbqJx4i — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 2, 2025

¿Cómo le ha ido a Tigres contra Monterrey en finales de la Liga MX?

Hasta el momento y tomando en cuenta la final de la Liga MX en el Apertura 2017 así como la de la Concachampions en el 2019, el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey únicamente se ha dado en dos ocasiones hablando de finales oficiales.

En la final del torneo del futbol mexicano antes mencionado, los Tigres entonces dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferretti, ganaron la serie con marcador global de 3-2, lo cual le valió al club felino para obtener su sexto título de liga.

Por otro lado, en la final de la Concachampions que se disputó en 2019, fueron los Rayados de Monterrey quienes lograron levantar el título internacional, esto con un marcador global de dos goles contra uno.

¿Qué tiene qué pasar para que se dé otra final regia en el Apertura 2025 de Liga MX?

Como bien te mencionamos al inicio de esta nota, gracias a los resultados en los partidos de ida de las semifinales Cruz Azul vs Tigres y en el Monterrey vs Toluca, lo único que tiene que hacer los clubes regios es no perder sus compromisos en la vuelta de este sábado 6 de diciembre.

Pese a ello, es importante tomar en cuenta que a Tigres le basta con el empate ante Cruz Azul, mientras que Monterrey necesita ganar sí o sí en el marcador global para poder avanzar a la final del Apertura 2025.

¿A qué hora serán las semifinales de vuelta de la Liga MX?

Vale la pena mencionar que el Toluca vs Monterrey dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el Tigres vs Cruz Azul tendrá el silbatazo inicial en punto de las 21:00 horas.

