Muere Josué David Hernández, promesa del boxeo mexicano tras una riña familiar con machete

El luto volvió a envolver al boxeo mexicano , pues recientemente se dio a conocer que el pugilista de tan solo 20 años de edad y promesa del deporte nacional, Josué David Hernández, fue asesinado durante la noche del pasado martes 2 de diciembre tras una riña familiar en San Luis Potosí.

De acuerdo con información compartida por medios locales, la promesa del boxeo mexicano fue atacado con un arma blanca afuera de su domicilio, hecho que terminó por quitarle la vida sobre la avenida Fleming en la colonia Nuevo Progreso al sur de la capital potosina.

¿Cómo fue el ataque contra Josué David Hernández?

Información emitida desde San Luis Potosí, señala que fue el cuñado de Josué David Hernández quien lo habría atacado con un machete, esto luego de que el joven boxeador defendiera a su hermana en medio de la riña familiar que se estaba llevando a cabo en la zona antes mencionada.

Por otro lado, se confirmó que tras los gritos y caos que se generó en la zona durante la pelea familiar, elementos de seguridad y de emergencia llegaron al domicilio ubicado sobre la avenida Fleming para confirmar el deceso del joven pugilista, esto derivado de las heridas ocasionadas con el arma blanca.

¿Quién era Josué David Hernández?

A pesar de su corta edad y de no haber logrado debutar de manera profesional en el boxeo, Josué David Hernández se comenzó a colocar como uno de los máximos referentes de este deporte en la entidad potosina, esto gracias al nivel que mostró en entrenamientos, sparrings y peleas de exhibición.

Con tan solo 15 años de edad, Josué David comenzó a practicar boxeo en el Centro Comunitario Progreso, lo cual lo llevó a participar en torneos estatales como en la FENAPO y el Jhons Club, en los cuales logró levantar un par de campeonatos.

Entrenador de Josué se despide de su pupilo en redes sociales

Fue a través de las redes sociales del entrenador conocido como “Titán” Rodríguez, que se confirmó el deceso del joven boxeador mexicano, esto luego del mensaje de despedida que el coach le dedicó a su pupilo.

