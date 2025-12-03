Cruz Azul 0-1 Tigres: Resultado EN VIVO de las semifinales del torneo Apertura 2025

Ya comenzaron las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y el partido de Cruz Azul contra Tigres se robó los reflectores. Un choque en el Estadio Olímpico Universitario que fue clave para las aspiraciones de ambos equipos que sueñan con llegar a la final.

Recordemos que para llegar aquí, Cruz Azul venció 3-2 a Chivas en los cuartos de final, mientras que los Tigres hicieron lo propio 5-3 ante Xolos de Tijuana, en dos series espectaculares de inicio a fin.

Cruz Azul 0-1 Tigres, resultado en vivo

Minuto 61: ¡GOOOOL DE TIGRES! Ángel Correa abre el marcador

8:10 pm: ¡Comienza la segunda parte!

Minuto 45: Se acaba el primer tiempo, 0-0

Minuto 31: Tarjeta amarilla para Jeremy Márquez

Minuto 2: ¡Tigres cerca del gol! Gorriarán le da al poste

7:03 pm: ¡Comienza el partido!

6:58 pm: Los jugadores salen para el protocolo de inicio de la Liga MX

6:45 pm: Los equipos terminan de calentar

6:40 pm: Tigres tiene la ventaja, ya que en caso de un empate por cualquier marcador, avanzaría por mejor posición en la tabla

6:30 pm: Recordemos que Cruz Azul ha tenido un extraordinario desempeño jugando en Ciudad Universitaria y se encuentra invicto

6:25 pm: Los equipos salen a calentar

6:00 pm: Hay complicaciones para acceder al Estadio Olímpico Universitario por el tráfico

5:50 pm: Los equipos llegan al estadio

¿Dónde ver EN VIVO el Cruz Azul vs Tigres?

Este partido se puede ver completamente gratis por la señal de Azteca 7, en cualquier televisión del país. En punto de las 7 de la tarde comienza el partido, el cual contará con la narración de Christian Martinoli , con el análisis de Luis García y con los comentarios de Luis Roberto Alves 'Zague'.

Alineación del Cruz Azul vs Tigres, semifinal de ida del AP25

Nicolás Larcamón realizó algunos cambios importantes en la alineación para esta semifinal, en donde mantendrá su 5-2-3, apostando por:



Portería: Andrés Gudiño

Defensa: Jorge Sánchez, Willier Ditta, Erik Lira, Jesús Orozco, Omar Campos

Mediocampo: Charly Rodríguez y Jeremy Márquez

Delantera: José Paradela, Gabriel Fernández e Ignacio Rivero

Por su parte, los Tigres de Guido Pizarro jugarán con un 4-2-3-1 que les ha dado grandes resultados en las series anteriores:



Portería: Nahuel Guzmán

Defensa: Jesús Garza, Joaquim, Angulo y Farfán

Mediocampo: R. Zwarg, J. Brunetta y F. Gorriarán

Delantera: Á. Correa, N. Ibáñez y D. Lainez

