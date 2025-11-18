inklusion.png Sitio accesible
Dónde ver GRATIS el México vs Paraguay, ultimo partido de la Selección Mexicana en 2025

Los dirigidos por Javier Aguirre se despiden de 2025 con un encuentro ante un equipo de CONMEBOL

México vs Paraguay dónde ver en VIVO
Getty Images
Actualizado el 18 noviembre 2025 10:21hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Sergio Valladares

Este 18 de noviembre de 2025, la Selección despide el año con un encuentro de alto calibre en el que se enfrentará a un duro rival en Paraguay, el cual se encuentra al fondo del grupo "D" con 0 puntos dentro de las clasificaciones del Mundial de 2026 por parte de la CONMEBOL .

Paraguay necesita ganar si o si para seguir en la lucha por clasificar, mientras México necesita asegurar una victoria, ya que no gana desde la final de la Copa Oro de 2025 . Los últimos 5 juegos del Seleccionado Nacional han estado llenos de bajones y malos resultados, es por eso que el envión anímico de una victoria es más que vital.

KAL|0_2vpi0uyl
Horario y dónde ver el México vs Paraguay

México vs Paraguay se jugará hoy 18 de noviembre en punto de las 7:30 p.m. hora del centro de México, desde el "Alamadone" de Texas.

El partido será transmitido a través de las siguientes señales:

  • Canal 5
  • TUDN
  • ViX Premium
  • Azteca 7 y App de Azteca Deportes

