Pumathon 2025; detalles de inscripción, costo y categorías para correr en el Estadio Olímpico Universitario

El Pumathon del 2025 tendrá lugar el domingo 23 de noviembre en punto de las 09:00 am, por lo que miles de estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) ya se están preparando para participar.

Si quieres correr en el histórico Estadio Olímpico Universitario, aquí en adn Noticias te contamos todos los detalles para que puedas participar en cualquiera de las carreras de 5 o 10 kilómetros y, de ser posible, conseguir alguno de los prmios.

Fecha, hora y categorías del Pumathon 2025

Es importante destacar que se dividirá en ramas varonil y femenil, además de que habrá cuatro categorías: Bachillerato, Licenciatura y Posgrado, Libre (hasta personas de 50 años) y Externos (no tendrán derecho a premiación)



Fecha: domingo 23 de noviembre

Hora: 09:00 am

Lugar: Ciudad Universitaria

Inscripción al Pumathon 2025

Es importante cumplir con todos los pasos siguientes para tener una inscripción correcta y no perder la oportunidad de participar en el Pumathon 2025:



Ir al sitio https://redpuma.unam.mx/registro

Llenar tus datos personales y esperar a recibir un correo electrónico para registrarse en Red Puma;

Realizar el pago de la inscripción: Alumnos por $200 pesos, trabajadores y exalumnos en $300 pesos y familiares y público en general en $400 pesos;

" Seleccionar " Pumathon 2025 "

" Elegir la modalidad de carrera en la que participarás

de carrera en la que participarás Introducir el código que se envió a tu correo electrónico

que se envió a tu correo electrónico Confirmar la inscripción

Es importante que tengas presente que la entrega de los números y los paquetes para correr será el viernes 21 de noviembre, en el estacionamiento de la Dirección General del Deporte Universitario, de las 11:00 am a las 17:00 pm.

