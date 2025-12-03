Liga MX: ¿Final definida? Asi quedaron las semifinales de ida del Apertura 2025

Cada vez estamos más cerca de la gran final del futbol mexicano. Solo quedan cuatro partidos y en tan solo un par de días conoceremos a los dos finalistas. Se jugaron los dos partidos de semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX y las sorpresas y los goles no se hicieron esperar.

Si bien todo se decidirá en el partido de vuelta, los partidos de ida marcarán el ritmo del próximo encuentro, de acuerdo a las necesidades de cada equipo, considerando el marcador y su posición en la tabla general (por ser el primer criterio de desempate).

Resultados de las semifinales de la Liga MX

Cruz Azul 1-1 Tigres

Monterrey 1-0 Toluca

Así fue el Cruz Azul vs Tigres

El partido tuvo lugar en el Estadio Olímpico Universitario, casa de Cruz Azul desde el torneo anterior. El partido fue extremadamente cerrado, ya que las opciones de gol eran muy pocas y se definió por detalles mínimos.

En el segundo tiempo, Ángel Correa abrió el marcador para Tigres, aprovechando un rebote en el área que logró capitalizar con un remate de pierna derecha y vencer al portero Andrés Gudiño. Después, el conjunto celeste tomó el control del partido, buscando el empate.

Al minuto 75 se marcó penal en favor de Cruz Azul y el 'Toro' Fernández convirtió la falta en el gol del empate. Con este resultado, los 'Felinos' tienen ventaja, ya que avanzarían con cualquier empate, por lo que los 'Celestes' quedan obligados a ganar en la vuelta.

Así fue el Monterrey vs Toluca

El partido tuvo lugar en el Estadio BBVA, casa de Rayados. Como era de esperarse, el conjunto de Monterrey salió buscando la ventaja, aunque la tarea no fue sencilla.

Así, en la primera parte llegó el gol de Germán Berterame, quien volvió a marcar de cabeza y consiguió un tanto vital para que Monterrey pueda soñar con la final.

