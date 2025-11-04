¡No digas eso, CR7! Cristiano Ronaldo revela conmovedores detalles de su retiro del futbol

Cada que pasan los días el mismo Cristiano Ronaldo (CR7) revela más detalles sobre su retiro del futbol, pues ahora en una nueva entrevista con el canal Piers Morgan Uncensored, dio a conocer que una vez que haga oficial que deja las canchas para siempre le “será difícil” señalando que probablemente llore en el momento.

A lo largo de la entrevista con Morgan, el máximo goleador en la historia del Real Madrid y la Selección de Portugal señaló que se está preparando para la despedida oficial, sin embargo aseguró que será capaz de soportar la presión que eso conlleva.

Cristiano Ronaldo logra doblete contra Hungría en eliminatorias mundialistas [VIDEO] “El Bicho”, Cristiano Ronaldo, se convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su retiro como futbolista?

Fue luego de ser cuestionado sobre si se ha imaginado en su retiro, que Cristiano Ronaldo señaló que ha ido preparándose mentalmente para cuando ese momento llegue, enfatizando en que “todo tiene un inicio y un final”.

Creo que estaré preparado. ¿Será duro? Por supuesto. ¿Será difícil? Sí. ¿Probablemente lloraré? Sí. Es normal. Soy una persona que llora fácil, yo no me guardo mis sentimientos. Soy honesto. ¿Qué podría reemplazar el futbol en mi vida? Nada. Nada se comparará con la adrenalina del futbol, el marcar un gol… eso se irá para siempre. Pero todo tiene un inicio y todo tiene un final -señaló CR7 a Piers Morgan.

A lo largo de la entrevista con Morgan, la cual se realizó en la misma casa de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, el máximo goleador en la historia del futbol profesional señaló que entre sus planes a futuro está el de casarse con Georgina Rodríguez, madre de sus hijos y con quien lleva una relación de varios años.

¿Cuándo se retira CR7 del futbol?

A pesar de lo antes mencionado el astro portugués sigue sin ponerle fecha exacta a su retiro de las canchas, pues recientemente dio a conocer que se siente capaz de estar en el máximo nivel futbolístico incluso hasta después del Mundial 2026.

Y es que varias de las versiones que han surgido a través de las diferentes plataformas y medios, han señalado que CR7 se podría retirar pasando la Copa del Mundo que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.

Números actuales de Cristiano Ronaldo

Vale la pena mencionar que cada partido que Cristiano Ronaldo juega a nivel profesional se acerca más a la cifra de los mil goles como futbolista, pues hasta este 4 de noviembre el astro portugués suma 952 goles entre anotaciones a nivel de clubes y con su selección.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.