OFICIAL: Hora y fecha de los partidos de semifinales de la Liguilla 2025 de la Liga MX

Tras una emocionante fase de cuartos de final donde 4 equipos quedaron eliminados ya están listas las semifinales de la Liguilla de la Liga MX don otras cuatro escuadras buscarán avanzar a la gran final por el título de campeón del futbol mexicano. Chivas, América, Juárez y Xolos quedaron fuera, mientras que Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey avanzaron a la antesala de la gran final del futbol mexicano.

¡Las Semifinales están listas! 🔥



Los cuatro que sueñan con la gloria ya están definidos… Y lo que viene promete emociones a tope. ✨#AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/Ry4p7Q6ty9 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 1, 2025

Resultados de los Cuartos de final de la Liga MX

En los enfrentamientos de cuartos de final de la Liga MX las series quedaron así:

Toluca vs Juárez: Ida 2-1, vuelta 0-0, global 2-1 avanzó Toluca

Tigres vs Xolos: Ida 0-3, vuelta 5-0, global 5-3 avanzó Tigres

Cruz Azul vs Chivas: Ida 0-0, vuelta 3-2, global 3-2 avanzó Cruz Azul

Hora y día de las semifinales de la Liga MX

Las semifinales quedaron definidas y los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

Toluca vs Monterrey: Partido de ida en el Estadio BBVA el miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas, partido de vuelta en el Estadio Nemesio Diez el sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas.

Tigres vs Cruz Azul: Partido de ida en el Estadio Olímpico Universitario de CU el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas, partido de vuelta en el Estadio Universitario el sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas.

Todo está listo para cuatro juegos de alarido y que seguramente estarán llenos de emoción de cara a la gran final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX.

