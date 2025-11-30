Liga MX: ¡Semifinales definidas! Así se jugará la siguiente ronda de la Liguilla del Apertura 2025

¡Todo listo! Ya conocemos a los cuatro equipos que jugarán las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX , en donde Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey decidirán al nuevo campeón del futbol mexicano en una serie de partidos que prometen espectáculo.

En esta ocasión, Toluca llega como el amplio favorito para ganar el título, considerando que cerraría las series como local y ha demostrado que cada vez que juega en el Estadio Nemesio Diez, es prácticamente imbatible.

Partidos de semifinales de la Liga MX

De esta manera, ya quedaron definidos los partidos de la siguiente ronda de la Liguilla , los cuales serán:



Toluca vs Monterrey

Tigres vs Cruz Azul



¿A qué hora y qué día serán las semifinales de la Liga MX?

La ida de los partidos se jugará en miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre, mientras que los partidos de vuelta tendrán lugar el sábado 6 y el domingo 7 del mismo mes.

El horario todavía no ha quedado definido, aunque, por reglamento, el equipo que terminó en primer lugar general puede tener la facultad para elegir el día y la hora en la que quiera jugar.

Resultados de los cuartos de final del Apertura 2025

Monterrey 3-2 América. En el partido de ida, Rayados venció 2-0, con goles de Sergio Canales y de Fidel Ambriz; en la vuelta parecía que América remontaría, con goles de Alejandro Zendejas y la 'Pantera' Zúñiga, pero la anotación de Germán Berterame

Toluca 2-1 Juárez. En el partido de ida los 'Diablos' se impusieron con los goles de Paulinho y Antonio Briseño, mientras que por los 'Bravos' descontó Murillo. En la vuelta empataron sin goles y esto le dio el pase a Toluca.

Tigres 5-3 Xolos. En la serie con más goles tuvimos dos partidos completamente diferentes. En la ida, Tijuana ganó 3-0 con goles de Kevin Castañeda, Gilberto Mora y Mourad El Ghezouani; en la vuelta todo cambió, ya que los 'Felinos' se impusieron 5-0 con tantos de Nico Ibáñez, Juan Brunetta, Jonathan Herrera y Juan Pablo Vigón

Cruz Azul 3-2 Chivas. El partido de ida terminó 0-0. En la vuelta hubo un espectáculo desde el primer minuto. Guadalajara estuvo cerca de avanzar con los goles de Bryan González y Cade Cowell, pero Cruz Azul logró su boleto a la siguiente ronda con las anotaciones de Jeremy Márquez, Gabriel Fernández y Charly Rodríguez.

¡Noche electrizante en Ciudad Universitaria! ⚡️



