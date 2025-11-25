LEGO se une a la parrilla de la F1 Academy con un nuevo equipo y un auto icónico

Ya es oficial, LEGO llega a la F1 Academy como una nueva escudería que buscará inspirar a los jóvenes fanáticos de este deporte, especialmente a las niñas, con un equipo que las representará en la parrilla con la piloto Esmee Kosterman.

Y claro, Lego no iba a desaprovechar la oportunidad de que su auto de F1 también estuviera a la venta para todo el público. Este nuevo vehículo amarillo con base azul estará disponible en el mercado y será el comienzo de una nueva era en el automovilismo.

LEGO se une a la F1 Academy

Es así que en 2026, LEGO llegará junto con la piloto Kosterman para correr y competir con las demás escuderías de la F1 Academy. Apostarán por la piloto holandesa de 20 años, quien destaca por ser la primera mujer en ganar la Ford Fiesta Sprint Cup en el 2023.

Con 20 años, Esmee ya debutó en la F1 Academy, como entrada en la Wild Card de la Ronda 5, en la temporada Zandvoort, en el circuito de Países Bajos. Ahora tendrá la oportunidad de ser protagonista en la pista y Lego apostará todo en ella.

Por si fuera poco, será muy sencillo identificar a LEGO en la parrilla, ya que tendrá colores llamativos y tanto el uniforme de su piloto como el vehículo parecerán elementos de construcción para niños, pero llevados a la realidad a un circuito de máxima velocidad.

El objetivo de LEGO en la F1 Academy

Hoy en día, el 42% de aficionados de la Fórmula 1 son mujeres, pero esta apuesta busca que el número sea más grande y que, a su vez, puedan atraer a un público más joven al mundo de la máxima velocidad.

Por si fuera poco, al tener una piloto, el público femenino se sentirá mucho más representado, sobre todo si logra grandes resultados y consigue algunos podios para la escudería de LEGO.

