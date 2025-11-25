En vivo y por streaming; link para ver el Chelsea vs Barcelona por Champions League

Después de varias semanas de espera para poder volver a ver un partido de la Champions League 2025-2026, este martes 25 de noviembre se podrá ver completamente en vivo el Chelsea vs Barcelona a través de la plataforma de streaming HBO Max, esto por medio de la transmisión de TNT Sports.

Será a través del siguiente enlace , que las y los amantes del torneo que pone en juego “La Orejona” podrán seguir completamente en vivo el compromiso entre Blues y Culés, los cuales se ubican en la posición 11 y 12 respectivamente de la tabla general de la Champions League.

¿A qué hora es el Chelsea vs Barcelona?

Será en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que se podrá ver el Chelsea vs Barcelona, partido que podría mandar a los londinenses o catalanes a los primeros puestos de la clasificación que otorga el pase directo a la próxima ronda del torneo de la UEFA .

Es importante señalar que el compromiso se podrá comenzar a sintonizar hasta 15 minutos antes del silbatazo inicial, esto gracias a la previa en la que también se darán las alineaciones, estadísticas entre ambos conjuntos, así como la actualidad de los conjuntos de la Premier League y LaLiga.

Canales de televisión para ver el Chelsea vs Barcelona por Champions League

Por medio de canales de televisión, el Chelsea vs Barcelona se podrá seguir a través de la señal de TNT Sports, el cual se puede encontrar en el 435 dentro de la plataforma de TotalPlay en México.

Resto de la jornada de hoy en la Champions League

Vale la pena mencionar que la Jornada 6 de la Champions League dejará alguno de los choques más interesantes de la temporada, pues más allá del Chelsea vs Barcelona también se disputará el Manchester City vs Bayer Leverkusen y el Marsella vs Newcastle.

Para el próximo miércoles 26 de noviembre se disputarán los siguientes cotejos:

Pafos vs Mónaco

Arsenal vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Inter de Milan

Eintracht Frankfurt vs Atalanta

Liverpool vs PSV

Olympiacos vs Real Madrid

PSG vs Tottenham

