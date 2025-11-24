Así fueron los comienzos de Isaac del Toro, el mejor ciclista mexicano

El 27 de noviembre del 2025 Isaac del Toro cumple 22 años. Sí, apenas 22 años y ya es uno de los mejores ciclistas del mundo, con potencial para asegurar un lugar en la élite por muchos años y llevar con orgullo la bandera de México en sus victorias. En adn Noticias pudimos hablar con Isaac y nos contó sobre sus comienzos en el ciclismo.

Este 2025 se convirtió en el mejor año en la carrera de Isaac del Toro, hasta ahora. Cosecha un total de 18 victorias, en donde firmó el 1er lugar en Milano-Turín, el 1er lugar en el Tour de Austria, el 1er lugar en Clásica Terres de I'Ebre, y un histórico 2do lugar en el Giro de Italia .

Los comienzos de Isaac del Toro

Nació en Ensenada, Baja California, en una familia llena de amantes del deporte, sobre todo, del ciclismo, por lo que desde sus primeros años de vida empezó a practicar este deporte, sin saber que algún día sería uno de los atletas más destacados de México.

Del Toro comenzó en ciclismo de montaña, ciclocross y rutas guiadas, notando su habilidad natural para este deporte, lo que lo impulsó a buscar nuevos desafios en su carrera, mismos que lo obligaron a tener que viajar a Europa para lograrlo. Específicamente, a San Marino, para formar parte del equipo A.R. Monex Pro Cycling Team en la categoría sub-23.

"Cuando gané el Tour de I'Avenir de Francia ahí dije 'Ok, ya me puedo dedicar a ser ciclista', tenía 18 o 19 años, ahí decidí que iba a trabajar de esto, como una ilusión que tenía desde pequeño gracias a la influencia de mi familia. El hecho de que todos hayan estado ahí conmigo siempre ha hecho más fácil todo", contó Isaac .

Ese triunfo fue en el 2023, confirmando que Isaac tenía el potencial para estar entre los mejores del mundo, y tan solo 2 años después se encargó de demostrarlo en las competiciones de éltie.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

A pesar de sus éxitos en 2025, del Toro se mantiene tranquilo en cuanto a sus objetivos. Sabe que seguirá compitiendo en los circuitos más exigentes del mundo y que la meta es ganarlos, pero asegura que su prioridad será disfrutar el deporte todo el tiempo.

En cuanto a Juegos Olímpicos, la expectativa de que participe en Los Ángeles 2028 representando a México es muy alta, pero todavía no hay nada asegurado para dicha competición.

