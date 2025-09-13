¡Cambia el juego! Partidos de la primera jornada de la Champions League y la nueva regla que entra en vigor

Después de varios meses de espera la próxima semana arranca oficialmente la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League, esto con partidos de alta relevancia como el Real Madrid vs Marsella, Bayern Múnich vs Chelsea, Juventus vs Borussia Dortmund y el Newcastle vs Barcelona.

Será justamente en esta nueva temporada de la Champions que también entrará en vigor una nueva regla aprobada por la UEFA, la cual tiene como finalidad contrarrestar las lesiones por las altas cargas de partidos que tienen los futbolistas a lo largo del año.

Partidos del 16 de septiembre en la Champions League

Será este martes 16 de septiembre que arranque oficialmente la Champions League , pues en esta fecha se tienen previstos seis compromisos que dejarán los primeros movimientos en la tabla general del torneo.

Los partidos programados por horario son:

Athletic Club vs Arsenal: a las 10:45 horas, tiempo del centro de México

PSV vs Royale Union SG: a las 10:45 horas

Benfica vs Qarabag: a las 13:00 horas

Juventus vs Borussia Dortmund: a las 13:00 horas

Real Madrid vs Marsella: a las 13:00 horas

Tottenham vs Villarreal: a las 13:00 horas

Partidos del 17 de septiembre en la Champions League 2025

Será hasta el miércoles 17 de septiembre que el vigente campeón de la Champions entre a escena, pues en dicha fecha también se disputarán un total de seis enfrentamientos entre clubes de la Premier League, Bundesliga, LaLiga y más.

Olympiacos vs Pafos: a las 10:45 horas

Slavia Praga vs Bodo/Glimt: a las 10:45 horas

Ajax vs Inter: a las 13:00 horas

Bayern Múnich vs Chelsea: a las 13:00 horas

Liverpool vs Atlético de Madrid: a las 13:00 horas

PSG vs Atalanta: a las 13:00 horas

Partidos del 18 de septiembre en la Champions League 2025

Será hasta el jueves 19 de septiembre que se termine de jugar la primera fecha de la Champions League , esto con la entrada a escena del Copenhague, club en el que milita el mexicano Rodrigo Huescas, así como el Manchester City, Barcelona y más.

Brujas vs Mónaco: a las 10:45 horas

Copenhague vs Bayer Leverkusen: a las 10:45 horas

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray: a las 13:00 horas

Manchester City vs Napoli: a las 13:00 horas

Newcastle vs Barcelona: a las 13:00 horas

Sporting de Lisboa vs Kairat Almaty: a las 13:00 horas

¿Cuál es la regla que entra en vigor en el torneo 2025-2026 de la Champions?

Es importante señalar que en la temporada 2025-2026 entrará una nueva regla en vigor en la Champions League, pues ahora si un jugador sufre una lesión que lo deje fuera por varias semanas, los clubes podrán inscribir a su reemplazo de manera extemporánea.

Será justamente el Chelsea de la Primer League, quien pueda “estrenar” esta nueva normativa luego de la lesión de Liam Delap, el cual se perderá de 10 a 12 semanas por una lesión.

