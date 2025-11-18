Partidos y fechas de los últimos partidos para clasificar al Mundial 2026

Después de cuatro largos años de espera, este martes 18 de noviembre se definen por completo todas las selecciones que estarán presentes en el Mundial 2026 que se vivirá en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, esto gracias a que las confederaciones de la UEFA y Concacaf culminan con su periodo de clasificación.

Los partidos que se vivirán este martes 18 de noviembre y que podrían definir al resto de las selecciones clasificadas a la próxima Copa del Mundo son los siguientes:

Costa Rica vs Honduras

Haití vs Nicaragua

España vs Turquía

Escocia vs Dinamarca

Suiza vs Kosovo

Es importante mencionar que estos partidos definen tanto a algunas de las selecciones que disputarán el Mundial 2026 de manera directa, así como aquellas que disputarán la fase del repechaje de cara a la Copa del Mundo.

¿Qué selecciones aún pueden ir al Mundial 2026?

Tomando en cuenta los partidos antes mencionados, las selecciones que aún tienen oportunidad de acudir a la Copa del Mundo de Norteamérica en 2026 son Escocia, Dinamarca, Turquía, Kosovo, Eslovaquia, Costa Rica, Haití y Honduras.

De las selecciones antes mencionadas, todas podrían alcanzar boleto de manera directa para el Mundial 2026 o bien, su acceso al repechaje que se estará llevando a cabo a lo largo de los primeros meses del próximo año.

Selecciones con boleto a repechaje del Mundial 2026

Tomando en cuenta los enfrentamientos antes mencionados y las posibilidades de repechaje, las selecciones que podrían aspirar a un último intento de ingresar al Mundial 2026 son la siguientes:

Nueva Caledonia

Bolivia

RD Congo

Irak

Pese a ello, es importante mencionar que aún podrían llegar hasta esta zona de reclasificación países como Jamaica, Panamá, Costa Rica y Haití.

¿Cuándo es el repechaje para el Mundial 2026?

Vale la pena mencionar que el repechaje del Mundial 2026 se disputará en marzo del próximo año, esto con sedes aún por definir de manera oficial por parte de la FIFA.

