Omar Bravo fue vinculado a proceso por abuso sexual

Omar Bravo, exfutbolista de Chivas, fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado tras una audiencia de casi 12 horas en Puente Grande.

Permanecerá seis meses en prisión preventiva en el reclusorio metropolitano mientras la Fiscalía de Jalisco tiene un mes para cerrar la investigación complementaria.

La parte acusadora presentó más de 40 capturas de pantalla y un video como evidencia del presunto abuso con agravantes de violencia y amenazas.

La víctima es hija de la pareja sentimental con la que Bravo vivía, según informó el abogado de la menor, Juan Soltero.

La defensa de Bravo analiza apelar la resolución o solicitar una suspensión provisional que le permitiría continuar el proceso en libertad.

