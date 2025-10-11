Omar Bravo fue vinculado a proceso por abuso sexual
El exfutbolista fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado y permanecerá seis meses en prisión preventiva mientras continúa la investigación.
Omar Bravo, exfutbolista de Chivas, fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado tras una audiencia de casi 12 horas en Puente Grande.
- Permanecerá seis meses en prisión preventiva en el reclusorio metropolitano mientras la Fiscalía de Jalisco tiene un mes para cerrar la investigación complementaria.
- La parte acusadora presentó más de 40 capturas de pantalla y un video como evidencia del presunto abuso con agravantes de violencia y amenazas.
- La víctima es hija de la pareja sentimental con la que Bravo vivía, según informó el abogado de la menor, Juan Soltero.
- La defensa de Bravo analiza apelar la resolución o solicitar una suspensión provisional que le permitiría continuar el proceso en libertad.
