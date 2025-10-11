Los mejores goles y jugadas de Gilberto Mora que emociona a todo México y los gigantes de Europa

Goles contra Chivas, Pachuca, LA Galaxy y hasta contra la Selección de España Sub 20 es parte de lo que puede presumir haber hecho Gilberto Mora con tan solo 16 años de edad, pues el jugador de los Xolos de Tijuana se mantiene como la máxima promesa del futbol mexicano tanto a nivel de Liga MX como de la escuadra nacional.

A tan solo tres días de que cumpla 17 años de edad, Mora se ha comenzado a caracterizar por el regate en espacios pequeños, la visión de pase en el terreno de juego, disparos de media distancia, así como la generación de oportunidades de gol de cara al arco rival.

Video con los mejores goles y jugadas de Gilberto Mora

Fue la página SVMM con más de 1.19 millones de seguidores en YouTube, la cual a través de sus perfiles oficiales comenzó a compartir un video con las mejores jugadas y goles que ha hecho Gilberto Mora a su corta edad, lo cual comenzó a levantar buenas sensaciones entre aficionados de otras partes del mundo.

A lo largo del video de poco más de seis minutos de duración, se pueden apreciar sus regates ante equipos como Pumas, Cruz Azul y América, así como los goles que ha marcado a su corta edad ante clubes de alta envergadura así como con la misma Selección Mexicana en el Mundial Sub 20.

¿Cuántos goles lleva Gilberto Mora en el Mundial Sub 20?

En los cuatro partidos que ha disputado el canterano de los Xolos en el Mundial Sub 20, el mexicano ha logrado marcar un total de tres anotaciones gracias a lo hecho ante la Selección de España y Marruecos, esto en la fase de grupos del torneo internacional juvenil.

Por otro lado, también suma dos asistencias gracias a lo que logró realizar en los enfrentamientos ante Brasil en el debut de la Selección Azteca en el Mundial Sub 20, así como ante Chile en los octavos de final del campeonato de la FIFA.

Clubes interesados en el jugador de Xolos

Gracias a las actuaciones que ha logrado tener Gilberto Mora en el Mundial de la categoría Sub 20, así como por lo hecho con Xolos en la Liga MX, medios nacionales e internacionales comenzaron a reportar el interés de clubes como el Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Múnich y el Manchester United de la Premier League.

Los reportes que han surgido hasta el momento, señalan que los scouts de estos clubes comenzaron a sondear la actualidad del mexicano de 16 años, esto con miras a que pueda ser fichado una vez que cumpla la mayoría de edad.

¿Cuándo podría llegar a Europa Gilberto Mora?

Vale la pena mencionar que a pesar del interés de clubes importantes de Europa por la joya mexicana, Xolos no puede vender al extranjero a Mora hasta que cumpla la mayoría de edad, esto por reglamentos de la FIFA.

