¿Comer por estrés? 4 tips de un especialista para evitar esto

“Cuando tenemos emociones negativas (ansiedad, malestar emocional, estrés, aburrimiento, tristeza o soledad) nos dan ganas de estar picando estos alimentos. Salimos a la esquina y encontramos una tiendita donde encontramos todo aquello que se nos antoja o que nos va a generar una sensación de placer. Esto me va a ayudar a ‘contener’ el estado en el que me encuentro, aunque no es lo correcto”.