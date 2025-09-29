Regresa el último campeón; Ignacio Ambriz al rescate del Club León

El Club León ha hecho un cambio drástico en su proyecto deportivo este fin de semana. El sábado 27 de septiembre anunciaron la salida de Eduardo Berizzo como director técnico y tan solo dos días después ya hicieron oficial el regreso de Ignacio Ambriz para ocupar el cargo.

Una noticia que ha provocado gran emoción en los miles de aficionados del León, ya que ‘Nacho’ Ambriz fue el último técnico capaz de hacerlos campeones en la Liga MX y los ‘panzas verdes’ lo recuerdan con mucho cariño.

León confirma el regreso de Ignacio Ambriz

A sus 59 años, Ambriz tendrá un reto importante en su carrera como director técnico con su regreso al Club León , considerando que, en su momento, formó un equipo con un definido estilo ofensivo que los hizo coronarse en el futbol mexicano, algo que ‘la Fiera’ necesita con urgencia este torneo Apertura 2025.

“Estoy feliz de volver a casa. León es un lugar especial para mí, y vengo con la ilusión de construir algo grande nuevamente”, declaró Ambriz en su regreso, dejando claras sus intenciones de devolver al León a la órbita estelar de la Liga MX.

