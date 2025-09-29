VIDEO: Tyreek Hill sufre terrible lesión en la rodilla durante el Dolphins vs Jets

Los Miami Dolphiens comenzaron la temporada 2025 con una racha de derrotas, sin embargo, su pérdida más dolorosa sería la de Tyreek Hill , quien sufrió una terrible lesión en la rodilla de la pierna izquierda durante el partido de la semana 4 en el partido contra New York Jets.

Así fue la lesión de Tyreek Hill

Lo que parecía ser una jugada de rutina para ganar yardas se convirtió en un momento de angustia para todo el estadio. Tyreek recibió el balón y corrió afuera del campo para detener el reloj, pero el defensor se quedó prensado a su pierna derecha y todo su peso cayó sobre la otra pierna.

Cuando la jugada se detuvo, la lesión de Hill era evidente. Su pierna izquierda se clavó en el terreno de juego y, por la inercia de la jugada, su cuerpo siguió avanzando, pero su rodilla no. El jugador tuvo que salir en camilla y se fue directo al hospital.

Prayers up to Tyreek Hill, man. A serious injury, it looks AWFUL. pic.twitter.com/Tn0yE9qnhT — Arye Pulli (@AryePulliNFL) September 30, 2025

¿Cuánto tiempo estará fuera Tyreek Hill?

Aunque todavía no hay un diagnóstico oficial , la gravedad de la lesión dependerá del tiempo de recuperación; en el peor de los casos, una fractura del ligamento cruzado lo dejaría fuera durante seis y ocho meses, por lo que podría perderse toda la temporada.

Tyreek Hill has been ruled out with a knee injury. He is being taken to a local hospital for imaging, evaluation and observation. — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) September 30, 2025

Resultado del Miami Dolphiens vs New York Jets

Ambos equipos llegaron con un récord perdedor de 0-3 a este partido, por lo que el resultado era vital para mantener sus esperanzas de poder llegar tan siquiera a la ronda de comodines.



Miami 24 - 13 Jets

